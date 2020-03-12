В борьбе за душу Израиля Объединённый арабский список - лучшая надежда страны

Третьи за год выборы в Израиле оказались не по душе премьер-министру Биньямину Нетаньяху. Хотя его правый блок ультраортодоксальных и националистических партий получил больше мест в парламенте, чем левоцентристский во главе с бывшим главнокомандующим армией Бенни Ганцем, ему все еще не хватает парламентского большинства, необходимого для формирования правительства. Этот результат не сулит ничего хорошего израильской демократии.

Израиль вполне может оказаться в подвешенном состоянии на ближайшие месяцы. 58-местный блок Нетаньяху является сплоченным и последовательным альянсом, в отличие от 55-местной оппозиции. Состоящая из коалиции Ганца, лейбористской партии Мереца и объединенного списка политических партий арабского большинства, последняя вряд ли могла бы послужить основой для нового правительства, даже если бы занимало большинство из 120 мест в Кнессете.

Тем не менее блок, возглавляемый Ганцем, все еще может помешать Нетаньяху сформировать правительство, особенно если Авигдор Либерман - лидер движения «Наш дом - Израиль», который получил семь мест, - выполнит свое обещание никогда не вступать в коалицию, возглавляемую «Ликудом». Но возникает вопрос, будет ли самопровозглашенный враг арабо-израильской «пятой колонны», выступавший за перевод израильских арабских граждан в палестинское государство, когда-либо выступать против оппозиции, включающей Объединенный арабский список.

Независимо от результата, голосование послало отрезвляющее сообщение о состоянии израильской демократии. В связи с тем что Нетаньяху предстает перед судом за взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием, тот факт, что он даже приблизился к победе на рекордном пятом сроке полномочий, вызывает глубокую тревогу. И все же, в некотором смысле, это естественный результат систематического подрыва израильской демократии.

Общеизвестно, что израильская политика особенно жестока. Последняя избирательная кампания Нетаньяху, возможно, была одной из самых грязных в истории. Он бесстыдно размазал Ганца и либеральные СМИ, распространяя фальшивые новости, организовывая мнимые утечки и распуская необоснованные слухи. Он изо всех сил стравливал евреев и арабов. И он раскритиковал сотрудников правоохранительных органов, которых сам и назначил, утверждая, что их усилия привлечь его к ответственности являются «попыткой государственного переворота».

Теперь Нетаньяху, вероятно, будет использовать свое незначительное преимущество в парламенте, чтобы избежать судебного преследования, называя это попыткой помешать ему сформировать новое правительство, что противоречит «волеизъявлению народа». И какие это люди? Не «либеральные элиты», которые в значительной степени ответственны за впечатляющий экономический рост, основанный на инновациях в Израиле. «Люди Нетаньяху» - это те, кто чувствует себя непредставленным и забытым.

Для лидера, который был у власти более десяти лет, это настоящее достижение. В конце концов именно при Нетаньяху ухудшились системы транспорта, образования и здравоохранения Израиля. Например, из-за переполненности больниц в Израиле самый низкий уровень смертности от инфекций среди экономически развитых стран (38 смертей на 100 000 пациентов).

Но Нетаньяху оказался мастером эксплуатации этнического национализма. Израильские «забытые» избиратели, более заинтересованные в «еврейских ценностях», чем в демократических тонкостях, - в том числе двое из трех еврейских избирателей - приняли антиарабскую риторику своей кампании и осудили лаисизм либеральных элит. Они высоко оценили его четко определенный и непримиримый подход к палестинцам, чью землю он планирует аннексировать с помощью реализации мирного плана, недавно обнародованного администрацией президента США Дональда Трампа.

На самом деле Нетаньяху всегда гордо стоял на двух опорах своей платформы: непримиримая оппозиция Ирану и уничтожение палестинского национального движения. Большинство израильтян поддерживают обе цели.

Между тем идеологически аморфный оппозиционный блок мало что прояснил в своем подходе к этим вопросам. Хотя Ганц выступает против односторонней аннексии палестинских территорий, он обязался аннексировать регион долины реки Иордан на оккупированном Западном берегу. Более того, его «Сине-белая партия» назвала план Трампа «полностью соответствующим принципам государства и безопасности», который поддерживает политическая сила.

Именно слабость левоцентристского блока, даже больше, чем циничные политические манипуляции Нетаньяху, сформировали последние результаты выборов. Вместо того чтобы предлагать надежную альтернативу амбициям Нетаньяху, блок основывал всю свою кампанию на обвинениях премьер-министра.

Для большинства еврейских избирателей голосование за Нетаньяху было голосованием не за обвиняемого политика, а за сильного лидера с четким видением. Даже поселки вокруг Газы, которые Нетаньяху не смог защитить от периодических ракетных ударов со стороны ХАМАСа, предпочли Нетаньяху.

Если Нетаньяху удастся сформировать правительство, он, вероятно, почувствует, что у него есть карт-бланш, чтобы продолжать подталкивать Израиль к самодержавию. Одним из первых заказов бизнеса, вероятно, станет подрыв судебной системы, как это сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и правое популистское правительство Польши в последние годы.

В Израиле остается одна политическая сила, которая все еще стремится поддержать дело мира и справедливости: Объединенный список. Израильские арабы, вдохновленные предложением Трампа о передаче гражданства 300 000 из них палестинскому государству, собрались на избирательных участках, сделав Объединенный список единственной левой стороной, которая добилась результатов на выборах (сейчас она контролирует 15 мест в парламенте, а не 13).

«Сине-белым» не хватило политической смелости, чтобы бросить вызов запрету сионистских партий на сотрудничество с Объединенным списком. Тем не менее левые сионисты тоже не имеют убедительного сообщения, и в результате теряют свою актуальность. Блок выиграл только семь мест на этих выборах - потеряв четыре. Это оставляет Объединенный список как единственную истинную оппозицию политике аннексии и расистской дискриминации Нетаньяху.

Это истинное историческое послание этих выборов. Если битва за душу Израиля разворачивается сегодня, она идет между ультраправой коалицией Нетаньяху и Объединенным арабским списком, а не левыми евреями или центристскими сине-белыми. Либеральные сионисты смогут остановить растущую волну необузданного национализма только через непримиримый союз с израильскими арабами.