В борьбе с пандемией власти рискуют разорвать связи между регионами

Центральные власти передали инициативу в борьбе с пандемией на места. Это дало повод заговорить о возрождении федерализма в России. Однако если присмотреться к деталям, то в глаза бросается самоуправство. Суровые, но неоправданные меры только раздражают граждан. Люди нуждаются в поддержке, а вместо того встречают угрозы или пренебрежение.

Сюжет: Коронавирус

Одними из первых наделали глупостей чиновники Севастополя. Для начала выставили блокпосты на въезде в город, чтобы пускать в него только тех, у кого есть прописка, будто бы не зная, что множество людей годами живут в съёмном жилье без регистрации. В итоге проехали все, кому нужно было, но многочасовые пробки на дорогах держались несколько дней. Следующая идея оказалась ещё креативнее. Работникам социально значимых предприятий задумали выдавать бумажные пропуска для передвижения по городу. Разумеется, на пороге конторы для их получения мгновенно образовалась толпа дышащих и кашляющих друг на друга людей. В условиях эпидемии такие ошибки граничат с преступлением, но об увольнении виновных пока не сообщается. В Челябинской области поступили не менее радикально: устроили огромную пробку на трассе. Всех, кто пытался пересечь границу региона на легковых машинах, возвращали по месту прописки.

Справедливости ради нужно сказать, что в сложившейся ситуации региональные власти обречены делать глупости. Центр предоставил им возможность действовать, но денег или ещё каких-то дополнительных ресурсов не дал (о федеральной помощи было объявлено только 8 апреля). Региональные власти отлично представляют, что местная медицина не справится с потоком больных COVID-19, так что перестраховываются изо всех сил. Реально поддерживать население и экономику губернаторы тоже не имеют возможности. Где-то уменьшили ставку по «упрощёнке», где-то снизили стоимость аренды в муниципальных зданиях. Спасёт ли это малый бизнес? Обеспечит ли доходы наёмным работникам? Очевидно, что нет. Но делать-то что-то надо. Вот под видом дел и пытаются преподнести запретительную суету. Так, власти Архангельской области заявили, что в регионе закрываются ломбарды, букмекерские конторы и микрофинансовые организации «чтобы уберечь граждан от необдуманных поступков в непростых экономических условиях». Хотя реальной заботы о людях в подобных действиях не просматривается. Ведь занять деньги под огромный процент или проиграться в пух и прах можно и в интернете. А ломбард, возможно, кому-то давал шанс пережить трудные времена, в конце концов, сбережения в виде золотых монет при постоянных просадках рубля – это вполне разумное решение. Но разумные доводы местных чиновников не волнуют. Через подобные заявления под соусом заботы о людях бюрократия транслирует свой главный тезис: мы за вас будем решать всё.

Почувствовали волю

Подобный поток новостей о самоуправстве региональных чиновников, приправленном ошибками и самодовольством, наводит на мысль: а что будет дальше? Люди в провинции легко переживают закрытие театров и торговых центров. Да, пострадали салоны красоты, а ставшие безработными фитнес-инструкторы пугают своих соседей по подъезду воплями «тяни ногу сильнее», пытаясь заработать 500 рублей в день на дистанционных занятиях. Музыканты из ресторанов тихо ушли в запой.

Столица воспринимается теперь не как сосредоточение и источник власти, а как главная опасность

Но экономика регионов держалась не на них. Полным ходом идёт посевная, рабочие вкалывают на фабриках и заводах, продолжаются стройки, а в магазинчиках «на районах» по-прежнему можно купить пиво, колбасу и хлеб. Вот только теперь тебя в любом месте может остановить патруль. И впаять 40 тыс. штрафа. Хотя при этом власти на голубом глазу назвали пребывание дома «добровольной мерой»! И вот это реально напрягает. Ведь даже поехать на своей машине на дачу, где коротать карантин явно намного веселее, чем в городской квартире, и то проблема. Вроде бы прямо и не запрещено, но сначала в пробке постой, потом объясняйся с росгвардейцами на посту, куда, зачем и почему едешь. И на каждое слово какой-нибудь документ нужен! Страх «попасть на деньги» угнетает людей гораздо больше, чем возможность заболеть коронавирусом. В Забайкалье в качестве меры по борьбе с эпидемией ввели полный запрет на продажу алкоголя. Правда, через неделю власти смилостивились и ввели послабление: теперь за спиртным нужно ходить строго до 18 часов.

А отвечает за все эти пробки, навязчивое патрулирование и заглядывание в рот, по мнению рядового гражданина, губернатор. Недаром телевизор каждый день показывает, как он проводит экстренные совещания и принимает всё новые и новые меры по ограничению и недопущению. С другой стороны, активизировалась системная оппозиция. На сентябрь намечены выборы глав 20 регионов, и конкуренты только ищут повод, чтобы прицепиться. Шквал критики в телеграм-каналах и даже в федеральных СМИ – это уже в порядке вещей. В Ростове-на-Дону, например, на губернатора Голубева местный депутат подал иск в суд. Обвинил не в чём попало, а в превышении полномочий, в посягательстве на федеральные прерогативы. Как раз в тот самый момент, когда премьер Михаил Мишустин пытался поставить на место Рамзана Кадырова, закрывшего под предлогом эпидемии границы Чечни для граждан остальной России. Как и следовало ожидать, новому премьеру не хватило

веса, чтобы урезонить главу Чечни. Последний отделался твитами в уважительном тоне, но распоряжений своих так и не отменил. Теперь главе правительства, чтобы сохранить лицо, следует отыграться на ком-то из губернаторов. На это, видимо, ростовский депутат и рассчитывает. Так что губернаторы вряд ли чувствуют себя в ситуации, когда суверенитета можно брать столько, сколько сможешь унести. Над ними по-прежнему висит дамоклов меч позорной отставки и уголовных дел, а ниточка стала ещё тоньше.

Не забыть о стрелочнике

Региональные власти отлично представляют, что местная медицина не справится с потоком больных COVID-19, так что перестраховываются изо всех сил

Тем не менее нельзя не замечать очевидного. Как ни выстраивали губернаторов, какие ни проводили зачистки, подчиняя региональные элиты, на местах до сих пор во многом ещё действует настрой: мол, Москва далеко, у нас тут свои порядки. Прежде это проявлялось разве что в каких-то экономических скандалах, когда местные не давали московским «варягам» подминать выгодные активы. А вот теперь прозвучал сигнал куда более показательный. Так, в Алтайском крае решено приостановить авиасообщение с Москвой. Столица воспринимается теперь не как сосредоточение и источник власти, а как главная опасность. В Ивановской области и вовсе призвали граждан не сдавать жильё москвичам, если те решатся покинуть столицу. Причём заявление прозвучало не кулуарно, а открыто, в ходе заседания! Вслед за Чечнёй въезд для иногородних закрыла Астраханская область. Мелочи? С одной стороны, да.

Теперь тебя в любом месте может остановить патруль. И впаять 40 тыс. штрафа.

Хотя при этом власти на голубом глазу назвали пребывание дома «добровольной мерой»! И вот это реально напрягает

Но это скорее символы. Ничего не напоминает? А помните, как в 90-е звучали призывы отделяться? Тогда ведь тоже будущие тяжеловесы-регионалы вроде Росселя и Шаймиева появились не на пустом месте. Как лидеры они сформировались как раз благодаря тому, что федеральный центр фактически опустил руки, отчего губернаторам пришлось самим решать проблемы выживания своих регионов. В итоге и появилась мысль: дескать, а нужна она нам, та Москва?

А дальше – призывы к созданию Уральской республики, своя валюта, введение должности президента Татарстана и т.д. Это, конечно, крайность. Но вот ещё один сигнал. В Воронежской и Новосибирской областях власти заявили, что готовы ослабить режим карантина, вновь запуская работу предприятий. То есть понимают, что никакая Москва им не поможет и надеяться можно только на себя. Правда, тут же следуют оговорки. «Возобновить работу будет разрешено не всем отраслям, а только тем компаниям, чьи руководители возьмут на себя полную ответственность, обеспечат сотрудников всеми средствами защиты за счёт работодателя и, возможно, организуют доставку работников служебным транспортом», – заявил на брифинге 3 апреля новосибирский губернатор Травников. Перестраховочная логика продолжает работать и здесь: на всякий случай нужно предварительно назначить стрелочника.