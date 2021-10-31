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«В больницу обратились 40 человек»: что известно об отравлении россиян в отеле в Хургаде
31 октября 2021, 18:15 • 170 • В мире
Прокуратура Египта закрыла четырёхзвёздочный отель курортного города Хургада, где произошло массовое отравление российских граждан. По последним данным, за медицинской помощью обратились 40 человек. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили со ссылкой на страховую компанию, что состояние здоровья пострадавших россиян не вызывает опасений. Сообщается, что прокуратура Египта начала расследование по факту произошедшего в отеле.
РИА Новости © Валерий Мельников
Прокуратура Египта закрыла четырёхзвёздочный отель курортного города Хургада, где произошло массовое отравление российских граждан.
Как сообщили в Федерации туристических палат Египта, по распоряжению ведомства отель закрыт на неопределённый срок за нарушение норм санитарной безопасности. Там добавили, что туристов расселили по другим гостиницам.
«В больницу обратились 40 человек», — сообщил ТАСС представитель федерации.
По его словам, состояние пострадавших удовлетворительное, угрозы жизни нет, их могут выписать уже в понедельник.
В ведомстве добавили, что прокуратура начала расследование в отеле.
Генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев также подтвердил, что местные санитарные власти приняли решение о закрытии отеля AMC Royal Hotel, гости которого обратились за медицинской помощью из-за отравления. Генконсул также сообщал, что губернатор Амр Ханафи создал комиссию из региональных представителей сферы здравоохранения и туризма для проведения проверки в отеле.
Ранее источник ТАСС в Федерации туристических палат Египта сообщал, что после обеда в отеле десять россиян почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу. Позже число пострадавших возросло.
Глава туристических гидов Хургады Башар Абу Талеб рассказал, что в отеле было выявлено ещё несколько случаев отравления, но без проявления симптомов.
«Подобные нарушения влекут за собой привлечение к ответственности. Закрытие отеля является строгой юридической мерой за несоблюдение санитарных норм в отношении продуктов питания и напитков, а также распространения нового коронавируса», — заявил он.
Исполнительный директор «Альянса туристических агентств России» Наталия Осипова в разговоре с RT высказала мнение, что произошедшее — проблема отеля, и сама ситуация никак не отразится на туристической отрасли.
«Это локальный случай в одном отеле. Репутация отеля может временно пострадать, пока не наведут порядок», — отметила она.
В свою очередь в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на страховую компанию ERV заявили, что состояние здоровья пострадавших россиян не вызывает опасений.
«Всем туристам предложена медицинская помощь. Часть туристов находится в клинике. Другие отказались от госпитализации и услуг врачей. Ситуация находится под контролем. Тяжёлых случаев нет», — рассказали ассоциации в страховой компании ERV.
Вместе с тем Роспотребнадзор заявил о готовности оказать юридическую поддержку российским туристам, отравившимся в отеле, в частности, в подаче претензий и коллективных исков.
«В адрес Египетской Республики по линии МИД направлены запросы по ситуации», — заявили в ведомстве.
Пострадавшие могут направить обращение, заполнив специальную форму на сайте Роспотребнадзора, отметили в пресс-службе ведомства.
Гибель российских туристов в Албании
16 октября албанские СМИ сообщили, что в сауне отеля в деревне Керрет округа Кавая были обнаружены тела четырёх российских граждан. По данным полиции, погибшие — двое мужчин и две женщины в возрасте от 31 до 58 лет, они находились в Албании в отпуске. По информации из других источников, одному из погибших было 60 лет.
Консульский отдел посольства России в Албании сообщил, что выясняет обстоятельства гибели россиян.
По данным некоторых СМИ, погибшие россияне находились в сауне дольше разрешённого времени. Вместе с тем издание ABC News Albania высказало предположение, что смерть могла наступить в результате отравления.
22 октября в посольстве России в Тиране сообщили, что тела российских туристов были направлены самолётом в Россию.
«В соответствии с российским законодательством может быть проведена дополнительная экспертиза для выяснения причин их смерти. Рассчитываем на скорейшее получение официальных заключений албанской стороны по этому вопросу и дальнейшее тесное взаимодействие российских и албанских правоохранительных органов для выяснения обстоятельств трагедии», — подчеркнули в посольстве.
По факту произошедшего Генеральная прокуратура Албании приняла решение возбудить уголовное дело по статье «Убийство». При этом расследование гибели россиян не выявило следов насилия на их телах.
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