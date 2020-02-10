«В больнице подтвердили гибель двух детей»: что известно о россиянах, пострадавших в Таиланде при столкновении катеров

В результате столкновения двух скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде погибли двое детей из России. На одном из судов около 40 россиян ехали на экскурсию. Как сообщили в посольстве РФ, ещё несколько человек были доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести. В Ассоциации туроператоров России уточнили, что, помимо двоих госпитализированных туристов, остальные после обследования были отправлены в отель. Следственный комитет России начал проверку ЧП.

Двое детей из России погибли при столкновении скоростных катеров у восточного побережья острова Пхукет в Таиланде. Как сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин, информацию о гибели несовершеннолетних подтвердили медики.

«Больница, в которую доставили пострадавших в столкновении россиян, подтвердила гибель двух российских детей шести и 12 лет», — заявил Пронин.

Как сообщили в российском диппредставительстве, инцидент с катерами произошёл 10 февраля около восьми утра по местному времени (04:00 мск) на восточном побережье Пхукета. На одном из столкнувшихся судов находилось около 35 российских туристов с гидом.

«В результате аварии 21 российский турист был направлен в медицинские учреждения города Пхукета с травмами различной степени тяжести... Один из госпиталей города Пхукета подтвердил гибель двух российских детей», — добавили в пресс-службе посольства.

Дипломаты отметили, что находятся на постоянной связи с компетентными органами и медицинскими учреждениями Таиланда, а также с туристическими агентствами для выяснения подробностей происшествия.

По информации диппредставительства, погибшие были братом и сестрой: «По паспортным данным, они из Челябинской области».

Впоследствии в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили подробности инцидента. По имеющейся информации, попавшие в аварию туристы направлялись на экскурсию на так называемые острова Джеймса Бонда, известные благодаря съёмкам одного из фильмов с участием этого персонажа.

В сообщении АТОР отмечается, что лодка с людьми находилась у причала, когда в неё врезалось другое судно, на борту которого не было туристов.

«В результате аварии погибли двое российских граждан — дети (шести и 12 лет). Ещё двое туристов госпитализированы. Остальные пассажиры катера получили лёгкие травмы и ушибы», — говорится на сайте АТОР. Уточняется, что пострадавших полностью обследовали в госпитале и отпустили в отель.

По данным организации, все пострадавшие туристы застрахованы на $40 тыс. каждый, все случаи признаны страховыми. АТОР утверждает, что расходы на транспортировку и посмертную репатриацию тел погибших взял на себя страховщик, тогда как медицинские траты, возможно, оплатит организатор экскурсии.

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В Ростуризме сообщили, что в ведомстве следят за ситуаций и находятся на постоянной связи с туроператором, который, в свою очередь, работает непосредственно с туристами. Там также уточнили, что на одном из катеров находились 39 российских туристов, и выразили глубокие соболезнования семье погибших.

Следственный комитет России начал доследственную проверку произошедшего в Таиланде ЧП, заявили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

«В настоящее время следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, следственное управление находится в тесном контакте с Министерством иностранных дел Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

В последние месяцы произошло несколько случаев гибели российских туристов за рубежом. Так, в конце января 2020 года россиянин погиб на острове Бали. Как сообщали местные СМИ, мужчина перед смертью практиковал дыхательные упражнения, которые ему посоветовал тренер по сёрфингу. При этом погибший якобы отступил от данных ему рекомендаций и тренировался в воде.

В начале того же месяца россиянин погиб под лавиной в Грузии на горнолыжном курорте Гудаури, когда пересёк границу запретной зоны и не смог из неё выбраться.

В конце декабря российский турист был найден мёртвым в таиландской Паттайе. СМИ сообщили, что тело мужчины нашли у кондоминиума Acqua. По имеющейся информации, у него обнаружили травмы, характерные для падения с высоты, а смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы.

В ноябре ещё один турист погиб на острове Пхукет в Таиланде. Мужчина направился на групповую экскурсию, в программу которой входило подводное плавание с масками и трубками. По информации СМИ, когда гид обратил внимание на то, что мужчина не двигался, ему вызывали скорую помощь, но врачи не сумели помочь россиянину, констатировав его смерть по пути в госпиталь.

В том же месяце на Пхукете утонули два российских туриста. 61-летнего москвича унесло сильной волной в море у пляжа Карон, после чего он начал тонуть. Рядом с той же локацией при похожих обстоятельствах вскоре погиб ещё один турист. В обоих случаях другие туристы вытащили тонущих людей на берег и попытались оказать им помощь, но реанимировать пострадавших не удалось.