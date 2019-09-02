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В больнице Каира скоропостижно умер посол России в Египте
02 сентября 2019, 16:09 • 126 • Политика
СМИ сообщили о смерти посла России в Египте Сергея Кирпиченко на 69-м году жизни. Известно, что он умер скоропостижно в больнице Каира.
В департаменте информации и печати МИД подтвердили смерть посла России в Египте Сергея Кирпиченко. По данным его коллег, он умер в больнице Каира. Причем смерть российского дипломата была скоропостижная.
В МИД сейчас готовят некролог.
"Некролог будет опубликован в ближайшее время"", - сообщили РИА Новости в департаменте.
До своего назначения в Египет, Кирпиченко был ранее послом в ОАЭ, Ливии, а также Сирии. Свой пост в Каире он занимал последние восемь лет - с сентября 2011-го. Среди его наград Орден Дружбы и Орден Почета.
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