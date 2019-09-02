В больнице Каира скоропостижно умер посол России в Египте

В департаменте информации и печати МИД подтвердили смерть посла России в Египте Сергея Кирпиченко. По данным его коллег, он умер в больнице Каира. Причем смерть российского дипломата была скоропостижная.

В МИД сейчас готовят некролог.

"Некролог будет опубликован в ближайшее время"", - сообщили РИА Новости в департаменте.

До своего назначения в Египет, Кирпиченко был ранее послом в ОАЭ, Ливии, а также Сирии. Свой пост в Каире он занимал последние восемь лет - с сентября 2011-го. Среди его наград Орден Дружбы и Орден Почета.