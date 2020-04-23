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В больницах Киева не хватает мест для больных коронавирусом

23 апреля 2020, 17:10  •  68 • Украина

В инфекционных отделениях Александровской клинической городской больнице заканчиваются места для пациентов коронавирусом.

Об этом на своей странице в Facebook написала главрач больницы Людмила Антоненко.

По ее словам, по состоянию на 22 апреля в медицинском учреждении лечатся 88 пациентов, из них – 76 с подтвержденным коронавирусом, 80 – с пневмонией, 6 – в реанимации. Все пациенты на кислородной поддержке.

Она подчеркнула, что вспышка коронавируса COVID-19: Киево-Печерской лавре, Почаевской лавре, общежитие в Вишневом.

«В последние дни у всех усиливается обманчивое впечатление, что коронавирусная болезнь не набирает обороты, мы уверенно идем к ослаблению и завершению карантина, возвращаемся к полноценной социальной жизни. Однако угроза есть, и она еще никуда не исчезла. COVID-19 – невидимый враг, который еще может нанести мощный удар», – предупредила врач.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко уточнял, что в Киеве для пациентов, больных коронавирусом, подготовили 500 больничных мест. В случае серьезной вспышки болезни, город может предоставить еще 7000 дополнительных коек.

На сегодняшний день на Украине 7170 заразившихся коронавирусом (+ 578 за сутки), 187 летальных исходов (+13).

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