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В Болгарской православной церкви назвали беззаконием «объединительный собор»
27 декабря 2018, 19:54 • 3 • Украина
Протоиерей Божидар Главев в разговоре с RT прокомментировал прошедший 15 декабря в Киеве «объединительный собор», а также намерение Константинополя вручить Украине томос об автокефалии 6 января.
Reuters
«То, что в Киеве провели собор 15 декабря, с нашей точки зрения, выглядит очевидным беззаконием. Всё, что Константинопольский патриархат мог извратить, он извратил — историю и так далее. Но они не получили всё, что искали. Самое главное, что каноническая часть Украинской православной церкви не поддалась ни натиску, ни преследованию. Им много чего обещали и запугивали, но они не поддались», — сказал он.
Протоиерей также напомнил, что посольство США в Киеве поздравило Украину с созданием после «объединительного собора» новой церкви, а также с избранием её главой Епифания (Думенко).
«Конечно, США воспользуются ситуацией, они всегда так делают. Но вина не только Вашингтона. Константинополь действует по своей воле и планам. Варфоломей попытался взять некий реванш. Он не успел узаконить все отступления Константинопольского собора и теперь хочет провести раскол по всей православной церкви, чтобы от каждой поместной православной церкви отделились последователи Константинополя. Очевидно, он будет добиваться этого и дальше», — отметил он.
Протоиерей обратил внимание, что константинопольский патриарх Варфоломей пытается «расколоть единство православной церкви».
«Для него важен канонизм. Он воспитан на папском институте. Но он действует не в интересах православной церкви, а против», — заключил он.
15 декабря по итогам прошедшего в Киеве «объединительного собора» президент Украины Пётр Порошенко объявил о создании украинской автокефальной церкви.
Варфоломей сообщил, что даст томос об автокефалии предстоятелю «новой украинской церкви» Епифанию 6 января.
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