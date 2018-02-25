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В Болгарии усилилось недовольство от поведения ЕС и США

25 февраля 2018, 07:09  •  610 • Аналитика


Болгарские власти перестали скрывать свое раздражение от поведения ЕС и США. В Софии на самом высоком уровне начали делать ультимативные заявления и даже пригрозили Брюсселю ответными мерами! Члены болгарского правительства начали методично отправлять в Брюссель и Вашингтон четкие послания. "Мы годами исполняли все критерии. Теперь, я убежден, пришло время, чтобы вы в Брюсселе приняли решение о вступлении Болгарии в Шенген! Со всем уважением к моим друзьям в Греции, не может так быть, чтобы Греция была в Шенгене, а Болгария – нет!"- заявил премьер Бойко Борисов на Мюнхенской конференции по безопасности.


Досталось и американцам. "Америка уже не та" - заметил Борисов. И конкретно обвинил Вашингтон в попытке выкрутить руки болгарам, предлагая американское оружие на завышенных цен. "Перед американскими коллегами я поставил вопрос! Разве можно предлагать нам такие цены на самолеты и танки? “ Напоминаем, что Президент Болгарии Румен Радев и Министр обороны Красимир Каракачанов недавно заявили, что их страна не модернизировала свою армию уже 27 лет!


Глава МИД Болгарии Екатерина Захариева потребовала от еврочиновников принять Болгарию в Шенген до конца этого года. Это заявление болгарского министра приобретает особый вес, если учесть, что в настоящее время Болгария является председателем ЕС. Двери в Шенген остаются закрытыми, несмотря на все положительные действия и оценки. В Еврокомиссии подчеркивают, что Болгария выполняет все технические условия для присоединения к Шенгену. Однако Германия и Франция постоянно выражают свои „сомнения“ по поводу приема Болгарии и Румынии.

По данным соцопросов, членство в Евросоюзе оценивают положительно 57% болгар. Лишь 14% относятся отрицательно, а одна четвертая имеет нейтральную позицию. Уровень поддержки достаточно высокий благодаря заметным успехам, достигнутым болгарской экономикой за последние 5 лет (стабильный рост 3,6-3,9%). Так, например - ВВП Болгарии в 2017 году превысил планку 50 млрд. евро, что является рекордом для всей истории страны! За 2018 год прогнозируют ВВП в 52 млрд. евро. При этом уровень безработицы снизился до 5,6%. Заработные платы хоть и отстают в 5-6 раз от германских, тем не менее находятся на втором месте по росту среди стран ЕС. 20 лет назад эта разница была в 18-20 раз. Финансовое состояние в стране на сегодня стабильное. По соотношению внешних госдолгов к ВВП Болгария входит в тройку стран ЕС с самыми лучшими показателями. Впечатляет факт - в виду того, что 27 лет назад Болгария вышла из эпохи социализма банкротом (в 90-ых объявила мораторий на выплаты по внешним кредитам), ныне в казну собрано золотовалютных резервов в размере 22,5 млрд евро. Несмотря на эти хорошие результаты, у болгар остается ощущение, что в ЕС на них смотрят как на второсортных людей. Ведь Западу не нравится, что болгары являются самым русофильским народом в ЕС с уровнем симпатии к России, по разным соцопросам, от 76 до 82%!
Автор: Петр Петров

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