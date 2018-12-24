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В Болгарии украинцы "осквернили" подаренную Москвой новогоднюю елку - фото
24 декабря 2018, 20:39 • 24 • В мире
В Болгарии подаренную Москвой елку украсили желто-голубыми корабликами и антироссийскими листовками. Полиция пресекла безобразие и сняла с новогоднего дерева сомнительные украшения.
В Болгарии украинские активисты дотянулись до подаренной Россией новогодней ёлки, которую установили в центре Софии возле собора Святой Недели. "Свидомые патриоты" повесили на дерево желто-голубые бумажные кораблики, сообщает портал Faktor.
Отмечается, что вместе с корабликами на елке были развешаны антироссийские листовки с требованием вернуть Киеву участвовавшие в провокации в Керченском проливе корабли и находившихся на них украинских моряков. Действия украинцев заметили полицейские. Они признали акцию незаконной, разогнали украинских активистов, а их елочные "украшения" сняли. Сообщается, что участников акции обязали явиться в полицию для дальнейших разбирательств.
Напомним, что это является продолжением истории с провокацией Киева, случившейся 25 ноября в Керченском проливе. Три украинских военных судна нарушили границу России и были незамедлительно задержаны российскими пограничниками. Сейчас боевые украинские суда изъяты, а украинские моряки арестованы и находятся в СИЗО.
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