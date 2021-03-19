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В Болгарии схватили "шпионивших" на Россию агентов

19 марта 2021, 10:00  •  44 • Политика
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В преступлении подозревают видных чиновников
19 марта стало известно об очередном скандале вокруг "коварной" России. На этот раз конфликт разгорелся в Болгарии. По данным местной прессы, доблестным сотрудникам болгарских правоохранительных органов удалось раскрыть хитроумных разведчиков, якобы осуществляющих деятельность в пользу России.
Болгарские телеканалы во всю трубят о спецоперации, в ходе которой несколько подозреваемых в шпионаже были задержаны в столичном городе София. Провернуть сложную операцию по поимке разведчиков сумели доблестные работники службы госбезопасности ДАНС совместно с коллегами из местного МВД.
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на болгарские телеканалы, правоохранителями были схвачены не простые шпионы, а настоящие кроты – сообщается, что под арест взяли весьма высокопоставленных чиновников, у которых есть доступ к сверхсекретный данным.
Спецоперацию провели накануне, 18 марта. Полицейские тщательно проверяли документы у всех, кто двигался по трассе "Тракия" из Софии в сторону Пловдива. Одного из задержанных схватили именно там. Впрочем, никаких официальных подтверждений данных сведений пока нет.
Напомним, в осенью прошлого года из Болгарии выслали двух российских дипломатов. Тогда наших соотечественников обвинили в сборе данных о дислокации и вооружении армейских подразделений в стране. В России тут же зеркально отреагировали на недружественный шаг, а также подчеркнули, что все обвинения в сторону нашего государства являются надуманными.

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