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В Болгарии считают, что патриарх Варфоломей перешёл границы своей юрисдикции
16 декабря 2018, 10:39 • 264 • Украина
Член Священного синода Болгарской православной церкви митрополит Видинский Даниил (Николов) заявил, что в вопросе с Украиной константинопольский патриарх Варфоломей перешёл границы своей юрисдикции.
Reuters
По словам митрополита Даниила, спор между канонической и неканонической церквями на Украине влияет на межправославные отношения.
Он также добавил, что каждая автокефальная церковь имеет право на самоуправление в пределах лишь своих границ.
Отвечая на вопрос о том, перешёл ли патриарх Варфоломей границы своей юрисдикции в ситуации с предоставлением автокефалии УПЦ КП, митрополит Даниил заявил, что в Болгарии «определённо считают, что это так».
Ранее украинский лидер Пётр Порошенко объявил, что в стране создана новая православная автокефальная церковная структура. Её предстоятелем избран митрополит Епифаний Думенко.
Также сообщалось, что патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии митрополиту Епифанию 6 января в Стамбуле.
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