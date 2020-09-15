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В Болгарии рассекретили личности "отравивших" бизнесмена "Новичком" россиян
15 сентября 2020, 21:30 • 41 • Политика
Граждан России объявили в международный розыск
Болгарские стражи порядка раскрыли имена трех россиян, которых подозревают в покушении на убийство нескольких жителей республики в 2015 г. По версии следствия, болгар пытались отравить.
Теперь предполагаемых злоумышленников из России объявили в розыск. При этом болгарские правоохранители уверены, что "отравители" изменили свои настоящие имена. Сейчас разыскиваются Георгий Горшков, использующий псевдоним Егор Гордиенко, Сергей Федотов, представляющийся Денисом Сергеевым, и Сергей Павлов, скрывающийся под именем Сергей Лютенко. Данные опубликованы на сайте прокураторы Болгарии.
Стражи порядка также отчитались о проведенных по этому делу следственных мероприятиях. Так, были проверены номера в отелях и съемные квартиры, где якобы проживали подозреваемые, а также опрошен персонал гостиниц.
Кроме того, было установлено, что в качестве отравляющего вещества использовался яд, который специалисты Хельсинкского университета позже отнесли к отравам класса "Новичок".
История с якобы отравлением предпринимателя Емельяна Гебрева и его наследника Христо произошла в 2015 г. Тогда эксперты пришли к выводу, что граждан Болгарии пытались убить офицеры ГРУ с помощью неустановленного яда. Позже эта история всплыла на фоне нашумевшего отравления Скрипалей.
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