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В Болгарии протестующие вынудили подать в отставку оскорбившего матерей вице-премьера Симеонова - СМИ
17 ноября 2018, 04:54 • 18 • Политика
Замглавы правительства Болгарии Валери Симеонов объявил об уходе в отставку. Покинуть свой пост его вынудили продолжающиеся почти месяц акции протеста, вызванные его оскорбительным высказыванием в адрес матерей детей-инвалидов.
Чиновник имел неосторожность назвать этих женщин «крикливыми», а их детей «якобы больными».
Симеонов заявил, что в его решении нет драмы, он действует так как ему подсказывает совесть. При этом экс-чиновник добавил, что отставка стала итогом медийной компании, направленной не только против него, но и Национального фронта за спасение Болгарии (NFSB).
«Я четко понимаю, что это медиа-кампания, которая приносит пользу некоторым политическим силам», - цитирует его издание Sofia Globe.
Он пояснил, что масла в огонь подлили частичные публикации заявлений членов NFSB и дискредитирующие комментарии одного из депутатов об антиправительственных выступлениях. Это послужило поводом для столкновений между правительством и оппозицией.
Отставка Симеонова совпала с началом «национального протеста», участники которого требуют отставки всего кабмина.
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