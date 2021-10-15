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В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из двух шагов

15 октября 2021, 00:25  •  37 • Политика
Болгары предложили эффективный способ обеспечить ЕС газом с помощью Крыма. "Состоит всего из двух шагов — признаем Крым российским на уровне ЕС и избавляемся от влияния США на нашу политику", - пишут они.
Газовый кризис в Европе можно решить, сделав всего два геополитических шага. Такое мнение высказали болгары, в комментариях к статье в газете " Дневник" о ситуации с газом в ЕС.
Сама статья состоит из уже набивших оскомину обвинений в адрес России по поводу роста цен на газ в Европе. И это при том, что данные обвинения были уже неоднократно опровергнуты. Болгарские же читатели предложили ряд простых решений, которые бы в миг решили все проблемы Европы с энергоносителями.
Самый эффективный способ прост и состоит всего из двух шагов — признаем Крым российским на уровне ЕС и избавляемся от влияния США на нашу политику. Вот и все, и никаких больше кризисов,
- гласит один из комментариев под статьёй.
Вопрос с российским газом нужно решать согласно принципам демократии — организовать всеобщий поименный опрос жителей городов и деревень ЕС: кто хочет российский газ — получит его, кто не хочет — не получит. Думаю, захотят все,
- предлагает другой комментатор.
Газа много, крупных клиентов — тоже. Если европейцы хотят покупать газ по рыночной цене, они его получат. Но они, похоже, хотят покупать его по ценам 2018 г,
- цитирует Nation News третьего комментатора.
Напомним, что к газовому кризису в Европе привёл переход с покупки "голубого топлива по долгосрочным контрактам на закупку энергоносителя по рыночным ценам. Пока газ стоил дёшево, в Европе все были довольны. Однако стоило ситуации измениться, как цены на газ пошли вверх, а страны ЕС начали роптать.

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