В Болгарии повинились за кампанию вакцинации: Ошибка стоила тысяч жизней

Из-за ошибки при вакцинации Болгария потеряла десятки тысяч человек. С таким заявлением выступил министр здравоохранения страны Стойчо Кацаров.

В Болгарии заявили об изъянах в кампании вакцинации. Как указал министр здравоохранения Стойчо Кацаров, в стране нерационально подошли к процедуре иммунизации.

По его словам, в программе вакцинации от COVID не было отдано приоритета пожилым гражданам и людям с хроническими болезнями. В результате, заявил министр, это лишило многих шанса на спасение.

Он полагает, что жертвами второй волны коронавируса стали старики именно из-за такого просчёта в вакцинной кампании. По словам чиновника, в Болгарии во время второй волны COVID около 80 процентов умерших были пожилыми. Но, убеждён Кацаров, их можно было бы спасти.

Другими ошибками министр назвал плохую логистику и то, что во время переговоров о вакцинах Болгария отдала предпочтение препарату AstraZeneca, с поставками которого в стране позже возникли проблемы, передаёт РИА Новости.