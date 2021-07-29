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В Болгарии повинились за кампанию вакцинации: Ошибка стоила тысяч жизней

29 июля 2021, 01:10  •  120 • В мире
Из-за ошибки при вакцинации Болгария потеряла десятки тысяч человек. С таким заявлением выступил министр здравоохранения страны Стойчо Кацаров.
В Болгарии заявили об изъянах в кампании вакцинации. Как указал министр здравоохранения Стойчо Кацаров, в стране нерационально подошли к процедуре иммунизации.
По его словам, в программе вакцинации от COVID не было отдано приоритета пожилым гражданам и людям с хроническими болезнями. В результате, заявил министр, это лишило многих шанса на спасение.
Он полагает, что жертвами второй волны коронавируса стали старики именно из-за такого просчёта в вакцинной кампании. По словам чиновника, в Болгарии во время второй волны COVID около 80 процентов умерших были пожилыми. Но, убеждён Кацаров, их можно было бы спасти.
Другими ошибками министр назвал плохую логистику и то, что во время переговоров о вакцинах Болгария отдала предпочтение препарату AstraZeneca, с поставками которого в стране позже возникли проблемы, передаёт РИА Новости.

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