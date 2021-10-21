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В Болгарии политик-русофил выступил за снятие санкций с России: "Важный форпост"

21 октября 2021, 21:30  •  23 • Политика
Кандидат в президенты Болгарии Николай Малинов оценил взаимоотношения с Россией, газовый кризис и ситуацию в Крыму.
Лидер болгарской партии "Русофилы за возрождение Отечества" Николай Малинов в интервью на ТВ высказался о газовом кризисе в Европе, референдуме в Крыму и о взаимоотношениях с Россией.
По словам политика, народ Крыма провел референдум, на котором 97% поддержали присоединение к России.
"Дело не в том, что "или Восток, или Запад". Нужны и российские рынки, и китайские, нужно снять санкции с России и прекратить эту истерию с гибридной войной. Я предлагаю не "или…или", а "и…и", - заявил политик, который баллотируется в президенты Болгарии. Об этом сообщает ИноСМИ.
Малинов также подчеркнул, что Болгария должна покупать энергоресурсы там, где выгоднее. Он привел в пример Венгрию, которая заключила выгодный контракт на поставки газа с Россией. "Газ из России обойдется в пять раз дешевле", - отметил политик.
Также Малинов считает, что Болгарии следует выйти из НАТО: "Конкурентное преимущество Болгарии в том, что у нее хорошие отношения с Европой, Россией, Турцией и Китаем". В случае своей победы он намерен провести референдум о членстве в блоке.
Политик также подчеркнул: "Мы в нашей организации поняли, что без партийно-политического продолжения русофильство в Болгарии обречено на исчезновение. Растущая русофобия вот-вот станет образцом современного фашизма".
Читатели оценили заявления политика:
"Для Путина не проблема и бесплатно дать! Он лично наградил Малинова медалью и то, что он говорит — чистая правда! Для России Болгария — важный форпост", - написал ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ.
"Вопрос к диванным философам: венгры что, русофилы? Национальные предатели? По-моему, эта европейская нация просто действует исходя из своих интересов", - отметил Kgm.

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