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В Болгарии оценили выборы в России: "Хорошая новость для русского народа"

20 сентября 2021, 19:05  •  233 • Политика
Читатели СМИ Болгарии оценили прошедшие в России парламентские выборы: "Хорошая новость для русского народа"
В Болгарии СМИ подводят итоги выборов в парламент России. По предварительным данным ЦИК, большинство в новой Государственной думе получит "Единая Россия", на втором месте КПРФ.
В новый созыв парламента также пройдут партии "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, а также партия "Новые люди".
"Единая Россия" лидирует с 49,83% голосов, КПРФ идет на втором месте с 18,94%, ЛДПР – на третьем с 7,52%. Также в нижнюю палату парламента проходят "Справедливая Россия — за правду" (7,47%), и "Новые люди" (5,33%).
По данным издания Дневник, несмотря на победу, "партия Кремля теряет поддержку на выборах в России, экзит-полл отмечает подъем коммунистов", передает ИноСМИ.
Ха-ха, русские коммунисты в разы благоразумнее янки — ни один нормальный человек не хотел бы, чтобы им правил президент вроде Байдена
- считает eti mehter.
"Президент Путин должен остаться у власти и спасти Россию от красных бонапартистов", - полагает profesionalist.
Хорошая новость для русского народа — Путин и его люди знают, как держать англосаксов подальше от российских богатств
- отметил някой.
"Кто-нибудь помнит, как проходили выборы в США почти год назад? На их фоне русские выборы кажутся более демократичными. Посмотрим, как пройдут следующие выборы в США через год или около того — что-то от американской избирательной системы начало вонять", - утверджает A.

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