В Болгарии через пять лет раскрыли двойные имена подозреваемых в покушении на Гебрева

В Болгарии стали известны новые детали громкого отравления пятилетней давности. Речь идёт о покушении на жизнь местного бизнесмена и торговца оружием Емельяна Гебрева. В западной прессе его называют ещё одной жертвой "Новичка".

По информации из расследования Bellingcat и Insider, анализы Гебрева в Финляндии, куда их ранее направляли для изучения, исчезли.

Болгарская сторона считает причастными к покушению на Гебрева троих граждан России. Согласно новым данным, мужчины действовали в стране под двойными именами. Подозреваемых объявили в розыск по запросу Интерпола. В базу данных внесены соответствующие изменения.

Так, утверждают в Софийской городской прокуратуре, разыскиваемые "используют личность лиц следующим образом: Георгий Горшков - Egor Gordienko, Сергей Павлов - Sergey Lyutenko, Сергей Федотов - Denis Sergeev".

Отмечается, что прокуратура также дополнила новой информацией уже выданные европейские ордера на арест указанных граждан и внесла изменения в запросы на международный розыск для задержания и последующей экстрадиции.

Напомним, что болгарский бизнесмен Емельян Гебрев в начале мая 2015 года был госпитализирован с признаками отравления. Также в больницу с похожими симптомами попал и его сын.

В Болгарии завели дело о покушении на убийство, однако в 2016 году расследование было приостановлено, поскольку подозреваемый по делу так и не был установлен. Данный кейс был поднят местными правоохранителями после отравления Скрипалей в Великобритании.