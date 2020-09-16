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В Болгарии через пять лет раскрыли двойные имена подозреваемых в покушении на Гебрева
16 сентября 2020, 19:30 • 73 • В мире
Болгарская прокуратура сообщила новые подробности дела о покушении в 2015 году на бизнесмена и торговца оружием Емельяна Гебрева и его сына. По данным ведомства, трое подозреваемых в покушении - граждане России. Указанные лица действовали на территории Болгарии под другими именами.
В Болгарии стали известны новые детали громкого отравления пятилетней давности. Речь идёт о покушении на жизнь местного бизнесмена и торговца оружием Емельяна Гебрева. В западной прессе его называют ещё одной жертвой "Новичка".
По информации из расследования Bellingcat и Insider, анализы Гебрева в Финляндии, куда их ранее направляли для изучения, исчезли.
Болгарская сторона считает причастными к покушению на Гебрева троих граждан России. Согласно новым данным, мужчины действовали в стране под двойными именами. Подозреваемых объявили в розыск по запросу Интерпола. В базу данных внесены соответствующие изменения.
Так, утверждают в Софийской городской прокуратуре, разыскиваемые "используют личность лиц следующим образом: Георгий Горшков - Egor Gordienko, Сергей Павлов - Sergey Lyutenko, Сергей Федотов - Denis Sergeev".
Отмечается, что прокуратура также дополнила новой информацией уже выданные европейские ордера на арест указанных граждан и внесла изменения в запросы на международный розыск для задержания и последующей экстрадиции.
Напомним, что болгарский бизнесмен Емельян Гебрев в начале мая 2015 года был госпитализирован с признаками отравления. Также в больницу с похожими симптомами попал и его сын.
В Болгарии завели дело о покушении на убийство, однако в 2016 году расследование было приостановлено, поскольку подозреваемый по делу так и не был установлен. Данный кейс был поднят местными правоохранителями после отравления Скрипалей в Великобритании.
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