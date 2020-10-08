В болезни Дональда Трампа виноват не только он сам, но и вся Республиканская партия

В отличие от десятков миллионов людей по всему миру, которые заразились Covid-19 из-за бедности, опасного места работы или неправильных решений политиков, болезнь президента США Дональда Трампа является его собственным решением. Презрение Трампа к науке и полное пренебрежение к советами чиновников общественного здравоохранения привели к болезни. Что еще хуже, они стали причиной стремительного роста числа погибших от Covid-19 в Америке, которое уже превышает 214 тысяч человек.

С момента начала пандемии эксперты в области общественного здравоохранения во всем мире умоляли граждан носить маски, избегать мест скопления людей и выдерживать дистанцию, чтобы остановить передачу вируса. Дональд Трамп пренебрегал всеми этими советами. Всего за два дня до того как объявить о положительном результате теста у него и первой леди, Трамп и вовсе издевался над Джо Байденом за ношение маски.

Игнорируя призывы экспертов в области общественного здравоохранения и местных властей, Трамп последние месяцы проводил крупные митинги как в помещении, так и на открытом воздухе, при этом участники без масок стояли близко друг к другу. А Трамп отверг основные меры предосторожности в Белом доме, включая физическое дистанцирование персонала и требование использования масок на встречах.

Безрассудство Трампа не только подвергло его, его жену и окружение риску заражения Covid-19; он также побуждал сторонников по всей Америке высмеивать предупреждения для общественного здравоохранения и угрожать специалистам по инфекционным заболеваниям, тем самым способствуя распространению болезни. Многим американцам не хватает элементарной грамотности, и ими легко манипуляторовать. Президент не только заблокировал эффективные федеральные меры по общественному здравоохранению, но и спровоцировал опасное поведение своих последователей по всей стране.

Как и другие мировые лидеры, заразившиеся Covid-19, Трамп легко мог бы избежать неприятностей, соблюдая санитарные требования. Не случайно политики-популисты, в частности премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Бразилии Жаир Болсонару, также заразились. Как и Трамп, и Джонсон, и Болсонару систематически преуменьшали угрозу пандемии. Как и США, Великобритания и Бразилия входят в число наиболее пострадавших стран мира: уровень смертности от Covid-19 составляет 647 на миллион населения в США, 687 в Бразилии и 623 в Великобритании по сравнению с средний мировой коэффициент смертности 133 на миллион.

Конечно, антинаучные настроения Трампа имеют более глубокие корни в современной американской политике и культуре. Это соответствует двум целям современной Республиканской партии, восходящей к Рональду Рейгану. Первый - мобилизация белой евангелической христианской базы Республиканской партии. Их неприятие науки коренится в буквальном толковании Священного Писания - убеждении, известном как библейская непогрешимость.

Вторая связанная с этим причина - яростная антиэкологичность современной Республиканской партии, которая в течение десятилетий щедро финансировалась компаниями Big Oil и Big Coal в обмен на действия по блокированию и отмене нормативных актов, направленных на охрану окружающей среды и безопасность климата. Не случайно Трамп не только отвергает фундаментальные основы борьбы с Covid-19, но и фундаментальную науку о климате, даже в разгар ужасающих лесных пожаров, бушующих на западе США. Так же как он заявил, что вирус просто исчезнет, он недавно пообещал, что глобальное потепление волшебным образом остановится само: «Планета начнет остывать. Надо просто подождать».

Кстати, в этом отношении Болсонару - почти клон Трампа. С его базой христианских евангелистов и радикальным антиэкологическим подходом, неприятием науки о климате и политикой в пользу нефтяной промышленности Бразилии, он действовал практически аналогично.

Четверть века назад Ньют Гингрич, будучи спикером палаты представителей от Республиканской партии США, принудил к закрытию управления по оценке технологий, которое предоставляло членам Конгресса научные и технические рекомендации. Целью Гингрича было воспрепятствовать экологической науке влиять на нормативные акты, инициируемые республиканцами.

Антинаучная программа Дональда Трампа поставила под угрозу весь мир. Под его руководством США вышли из Парижского соглашения по климату и Всемирной организации здравоохранения, тем самым подорвав глобальную борьбу с изменением климата и Covid-19. Вместо того чтобы решать глобальные кризисы на основе научных данных, Трамп и его госсекретарь Майк Помпео пытались начать христианский крестовый поход против Китая.

Трудно сказать, пересмотрят ли сторонники Трампа свои взгляды на Covid-19 и изменение климата после заражения президента. Конечно, все желают Трампу здоровья. Но поскольку его болезнь не поможет Америке оправиться от плохого управления, многие также надеются, что Байден одержит убедительную победу на выборах в следующем месяце. В этом случае Трамп, скорее всего, проведет 2021 год давая показания под присягой по делам, касающимся обвинений, связанных с его банковским и страховым мошенничеством, которые сейчас расследуются прокуратурой Нью-Йорка.