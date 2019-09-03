В блоке ACUM уже не скрывают желания избавиться от «оков» социалистов

В парламентской коалиции Молдовы всё больше разногласий

Все разговоры о срочной необходимости подписания соглашения между партнёрами по парламентской коалиции (ПСРМ и блок ACUM) стихли. А представители блока ACUM стали говорить о том, что такое соглашение и вовсе ни к чему – достаточно честного слова.

31 августа прошла совместная пресс-конференция представителей блока ACUM и лидеров Национальной либеральной партии Румынии.

На пресс-конференции вице-премьер Андрей Нэстасе не смог ответить на вопрос журналистов, когда будет подписано соглашение между сторонами коалиции и появится ли такое соглашение вообще.

«Я никогда не нуждался в письменных соглашениях и подписанных бумагах, особенно, если они не соблюдались. Для нас требования и ожидания людей важнее всех видов соглашений. Мы держали своё слово до сих пор и дальше можем держать слово без соглашений», – заявил Андрей Нэстасе.

Хотя не так давно он же рассказал в интервью Europa Liberă о том, что «в ближайшее время будет подписан «пакт о ненападении» на период избирательной кампании перед всеобщими местными выборами».

Действительно, идея подписания соглашения принадлежит социалистам, именно они предлагали подробно оговорить совместные планы на будущее. Впрочем, в блоке ACUM не возражали. Сегодня же обе политические силы признают, что пока не смогли окончательно договориться обо всех деталях соглашения. А разногласий с каждым днём всё больше.

Премьер-министр Майя Санду, например, желает видеть на должности генпрокурора страны если уж не «варяга» из Европы (что противоречит Конституции), то хотя бы гражданина Молдовы, но работающего в ЕС.

«Мы надеемся, что на конкурсе появятся, в конце концов, прокуроры с гражданством республики Молдова, которые работают в других государствах. Например, мы знаем, что в Румынии есть граждане республики Молдова, которые занимают должности прокурора. Мы знаем, что в Соединённых Штатах, например, есть федеральные прокуроры, которые имеют гражданство республики Молдова. Я не знаю, подадут ли эти люди заявку, но мы хотим побудить их участвовать, чтобы у нас был больший выбор и мы могли бы выбрать кого-то подходящего», – заявила премьер-министр в интервью для телеканала TVR Moldova, давая понять, что местным прокурорам веры нет.

Напомним, что среди действующих министров уже есть представители диаспоры – это глава МИДЕИ Нику Попеску, министр экономики Вадим Брынзан и глава министерства финансов Наталья Гаврилица.

«У нас уже был так называемый «евроминистр» экономики – Стефан Бриде, гражданин Франции, под его чутким присмотром в 2015 году украли 5,4 млрд леев в пользу банков Шора! У нас был и «еврогубернатор» Нацбанка – гражданин Франции и Румынии Серджиу Чокля, который распродал важнейшие банки страны – Victoriabank и Moldova Agroindbank – в пользу румынского банка Transilvania и ЕБРР (BERD). Продал он их в пять раз дешевле реальной стоимости! Мы имели 5 евросудей в Конституционном суде, они же – граждане Румынии. Они затоптали статус молдавского языка, потом русского языка, потом нейтралитет, потом институт президента, потом саму демократию, участвовав в прямой узурпации власти! Теперь нам не хватает только европрокурора! Вот назначим прокурора из Сицилии или Румынии и заживем!»

– жёстко прокомментировал желание премьера видеть на посту генпрокурора настоящего «европейца» депутат ПСРМ Богдан Цырдя на своей странице в социальной сети Facebook .

А депутат блока ACUM Октавиан Цыку, выступая в прямом эфире телеканала TVR Moldova, честно признался: «Мы должны терпеть Додона. Это было правилом игры. Мы не можем за два месяца демонтировать установившийся режим».

Впрочем, Цыку не сомневается, что долго так продолжаться не будет и в скором времени ACUM сможет избавиться от «оков ПСРМ».

Амбиции ACUM хорошо описывает известная сказочка, когда лисичку пустили переночевать под лавочку, а в итоге она почувствовала себя хозяйкой. Так и с ACUM: получив должности в правительстве благодаря исключительно коалиции с ПСРМ, блок заговорил об «оковах» социалистов и даже не скрывает желания «демонтировать» их вместе с законно избранным президентом.

Если так пойдёт и дальше, досрочных выборов не миновать, поскольку участники коалиции от ACUM уже не только не хотят компромиссов, но и имеют планы захвата власти в стране.