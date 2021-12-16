В ближайшие полгода поставок российского газа не будет, «Газпром» остановил прокачку

Подарок под ёлочку Владимиру Зеленскому: «Газпром» выполнил свои обязательства в рамках транзитного договора с Киевом, прокачав в течение года через украинскую ГТС все положенные 40 миллиардов кубометров голубого топлива. До новых поставок – примерно полгода, а это означает, что российского газа в ГТС Украины до лета не будет. Соответственно, реверс газа, как физический, так и виртуальный, при таком раскладе невозможен, разъясняют специалисты. И сделать нельзя ничего, обязательства выполнены.

Сюжет: Украинский кризис

Напомним исходные данные – 30 декабря 2019 года «Газпром» подписал новый на тот момент договор с Украиной – на 5 лет. К договору прилагалось транспортное и межоператорское соглашения между «Газпромом», «Нафтогазом» и оператором ГТС Украины (ОГТСУ), согласно которому транзитный объём на 2020 год составлял 65 миллиардов кубов, а в 2021-2024 годах – по 40 миллиардов. Украина на тот момент праздновала победу.

А теперь – день сегодняшний. Запасы газа в украинских хранилищах уже опустились до уровня начала закачки и составляют 15,3 миллиарда кубов. Всего полтора месяца назад запасы составляли 18,7 миллиардов кубов. Интрига в том, что из этих запасов не все принадлежат Украине (примерно 4,6 миллиарда кубов держат на Украине европейские трейдеры в режиме «таможенного склада»). Официально годовой объём газового потребления на Украине – порядка 11 миллиардов кубов. Но несложный арифметический подсчёт даёт понять, что если за полтора тёплых осенних месяца улетучилось 3,4 миллиарда кубов, то 11 миллиардов кубов (по факту – чуть меньше) на год никак не хватит, максимум – пережить зиму. Хотя ещё бабушка надвое сказала, не вырастет ли потребление.

Конечно, недостачу газа можно покрыть, докупив его на бирже. Вчера стоимость январского фьючерса на лондонской бирже превысила 1,4 тысячи долларов за тысячу кубов. Дороговато выходит, но если не тратиться на импортное оружие и боеприпасы, на строительство военных баз НАТО под видом совместных учебных центров и не разворовывать бюджетные средства, пожалуй, есть шанс не замёрзнуть. Впрочем, Зеленский, скорее всего, предпочтёт «принуждать» Газпром к началу новых поставок уже этой зимой. Поглядим, удастся ли ему это.