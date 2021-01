«В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры»: США и Россия обменялись нотами о продлении ДСНВ • 77 • В мире Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден провели телефонные переговоры. В частности, стороны приветствовали обмен дипломатическими нотами о достижении договорённости по продлению СНВ-III. В пресс-службе Кремля отметили, что в ближайшие дни будут завершены все необходимые процедуры. Путин уже внёс соответствующий законопроект о ратификации в Госдуму. Российский и американский лидеры также обсудили ряд других вопросов двусторонних отношений. По мнению аналитиков, пролонгация соглашения положительно повлияет на мировую стабильность. Однако эксперты считают, что администрация Байдена не откажется от политического давления на Москву по другим направлениям. Владимир Путин и Джо Байден globallookpress.com © JIM WATSON/AFP Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с лидером Соединённых Штатов Джо Байденом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. «Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена с началом работы на посту президента США. Отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и — с учётом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире — всего международного сообщества», — говорится в сообщении. Во время переговоров стороны обсудили «актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня», в том числе возможности сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19, односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблему сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также инициативу России по проведению саммита постоянных членов Совбеза ООН. «В целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Условлено о поддержании контактов», — заявила пресс-служба Кремля. Кроме того, президенты двух стран выразили удовлетворение в связи с осуществлённым сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договорённости по продлению договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III). «В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов», — отметили в Кремле. Российский лидер уже внёс в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении договора между США и Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Согласно документу, договор продлевается на пять лет — до февраля 2026 года. Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил данный законопроект в профильный комитет палаты. Об этом сообщила пресс-служба Думы. На сайте Белого дома также появилось сообщение о телефонных переговорах Владимира Путина и Джо Байдена. Отмечается, что стороны «обсудили желание обеих стран продлить СНВ-III на пять лет». «Два президента договорились поддерживать в будущем транспарентное и постоянное общение», — говорится в сообщении. Глава Белого дома также поднял вопросы, касающиеся кибератак на компанию SolarWinds, сообщений о том, что Россия якобы предлагала вознаграждение за убийства солдат США в Афганистане, «вмешательства» в американские выборы в 2020 году и инцидента с Алексеем Навальным. Ранее Байден заявил, что наличие проблемных вопросов между Вашингтоном и Москвой не является поводом для отказа от продления договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III). Об этом американский лидер сообщил во время пресс-конференции. «Я считаю, что мы можем действовать в интересах наших стран, как в случае с договором СНВ-III, и одновременно ясно дать России понять, что мы весьма обеспокоены её поведением, будь то ситуация с Навальным, (хакерская атака на. — RT) компанию SolarWinds или сообщения о вознаграждениях за головы американских солдат в Афганистане», — отметил Байден. Как подчеркнул глава Белого дома, он «без малейших колебаний» поднимет спорные вопросы. «Я попросил соответствующие учреждения обстоятельно ввести меня в курс дела по всем этим вопросам и сообщать о любых подвижках», — сообщил Байден. Флаги России и США

РИА Новости

© Виталий Белоусов Накануне Псаки напомнила, что ранее президент США поручил разведке изучить инциденты, которые, по мнению американских властей, могут быть связаны с Россией. «На прошлой неделе мы объявили, что президент поставил перед разведсообществом задачу провести всестороннюю оценку ряда событий, включая, разумеется, хакерскую атаку на компанию SolarWinds, вмешательство России в выборы 2020 года, применение химического оружия против Алексея Навального, а также предполагаемые вознаграждения за убийство американских солдат в Афганистане. В настоящее время это поручение выполняется», — заявила она. Клубок обвинений Напомним, в июне прошлого года газета The New York Times, ссылаясь на анонимные источники, в том числе в разведке США, опубликовала ряд статей, в которых утверждалось, что российская сторона якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на военных США и коалиции, действующей в Афганистане. При этом материалы не содержали каких-либо доказательств. Дональд Трамп, который в то время занимал пост главы Белого дома, обвинил NYT в тиражировании «фейковых новостей» и призвал раскрыть «анонимный источник», усомнившись в его существовании. Позже Трамп сообщил, что разведка США признала недостоверной информацию о якобы причастности Москвы к нападениям на американских военных в Афганистане, а потому и не сообщила ему эти данные. Белый дом

Reuters

© Erin Scott Опровергала эту информацию многократно и российская сторона. Как заявили в МИД РФ, статья NYT является «незатейливым вбросом». Движение «Талибан»* также сообщило, что данные не соответствуют действительности. Однако члены Демпартии всё равно призвали ввести санкции против России. В частности, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила в интервью телеканалу MSNBC, что сделать это Вашингтон должен «немедленно». Что же касается темы «вмешательства» России в выборы 2020 года, которую сейчас в очередной раз подняла новая администрация США, она уже неоднократно затрагивалась американским политическим истеблишментом. Однако доказательства также не представлялись. Так, в октябре прошлого года, незадолго до начала президентских выборов в Соединённых Штатах, на тот момент директор Нацразведки США Джон Рэтклифф обвинил РФ во «вмешательстве» в электоральный процесс в Соединённых Штатах и получении данных об американских избирателях. По его словам, эта информация может быть использована, чтобы «посеять хаос и подорвать доверие к американской демократии». Италия на пороге политического кризиса: Как изменятся отношения с Россией? Подобные обвинения звучали в адрес России и после выборов. Так, Майк Помпео, занимавший ранее пост госсекретаря США, ещё будучи у власти, заявил в декабре, что Россия вмешивалась в американские выборы. «Мы заставляем русских расплачиваться и призываем их прекратить эту злонамеренную деятельность. Но это настоящий вызов», — сказал он. История подобных обвинений продолжилась, когда в начале января американские спецслужбы сообщили о возможной причастности России к кибератакам на правительственные структуры США. Тогда отмечалось, что соответствующим расследованием занимается ФБР. Российские власти неоднократно заявляли, что Москва не причастна к кибератакам на США. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобные обвинения «являются абсолютно голословными» и скорее есть продолжение «слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах». Продление СНВ-III Однако апофеозом обвинений США в адрес России стала ситуация вокруг Алексея Навального, который после прилёта в Москву из Германии был сначала задержан, а позже арестован по решению суда на 30 суток. Во ФСИН отмечали многократные нарушения испытательного срока со стороны блогера. Соединённые Штаты потребовали освободить Навального. Дмитрий Песков после этого заявил, что в случае с Навальным речь идёт о факте невыполнения российского закона гражданином РФ. «Это абсолютно внутреннее дело, и мы никому не позволим в него вмешиваться и не намерены прислушиваться к таким заявлениям», — отметил он. На фоне этого в США начались дискуссии относительно того, возможно ли продление СНВ-III в свете последних событий. Запуск межконтинентальной баллистической ракеты

Reuters

© ICBM U.S. Air Force/Senior Airman Ian Dudley/Handout Ранее новая администрация Соединённых Штатов неоднократно давала понять, что готова к сотрудничеству в сфере сокращения стратегических наступательных вооружений. На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома заявила во время брифинга, что новая администрация США выступает за продление СНВ-III на пятилетний срок. По словам Псаки, «при имеющейся на данный момент конфронтационности в отношениях с Россией» пролонгация соглашения представляется ещё более логичным шагом. Она также отметила, что, сотрудничая с Москвой «для продвижения интересов США», Вашингтон работает «ещё и над тем, чтобы призвать её к ответу за безрассудные и враждебные действия». В Кремле поприветствовали «политическую волю на продление» СНВ-III. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России. «Будут ли условия совместимы» Политолог-американист Малек Дудаков считает, что продление СНВ-III с приходом Байдена к власти было ожидаемо. «Речь идёт о пятилетнем продлении — это хорошая новость. Пролонгация положительно повлияет на мировую стабильность и систему по контролю за вооружением», — полагает он. В то же время аналитик отмечает, что продление СНВ-III не стоит рассматривать как первый шаг к налаживанию отношений между Россией и США. По его мнению, вполне ожидаемо, что Байден будет усиливать политическое давление на Россию по другим вопросам. «Думаю, стоит ожидать новых санкционных решений. И если у администрации Трампа ключевой концепцией было критиковать РФ за её внешнюю политику, то Байден как раз решил сконцентрироваться на внутренней повестке», — заключил эксперт. Аналогичной позиции придерживается и политолог Александр Асафов. «Наверняка старые обвинения в ситуациях с Навальным, хакерскими атаками на США, «вмешательством» в американские выборы, «сговором» РФ с талибами — это ещё не все темы, которые Вашингтон хочет внести в повестку», — заметил аналитик, не исключив и введения санкций. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...





77 Источник Похожие новости Два Ту-142 заставили американцев понервничать и вспомнить о войне Россия подаёт сигнал Байдену: "Как ты ни брыкайся, из Сирии мы вас выдавим" "Раз и навсегда": Байдена попросили "федерально" решить вопрос смертной казни Италия на пороге политического кризиса: Как изменятся отношения с Россией? Протесты против карантина вспыхивают в Европе с новой силой Давос-2021: Большая перезагрузка и её враги Новости партнеров