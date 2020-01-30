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«В ближайшее время следствие предъявит обвинение»: по делу Голунова задержаны пять бывших полицейских

30 января 2020, 00:24  •  97 • В России
Следственный комитет сообщил о задержании пятерых бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО г. Москвы. По данным следствия, в июне 2019 года они сфальсифицировали улики в отношении Ивана Голунова. Отмечается, что подброшенные журналисту наркотики экс-полицейские незаконно купили, хранили и перевозили. Как подчеркнули в СК, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Адвокат Голунова Сергей Бадамшин в беседе с RT назвал произошедшее «существенным шагом» в этом деле.
 
РИА Новости © Максим Блинов
 

Утром в среду, 29 января, официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что на допрос к следователям были доставлены пять бывших сотрудников отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве.

В ведомстве указали, что Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также их бывший начальник Игорь Ляховец задержаны «в ходе следственно-оперативных мероприятий, проведённых совместно с ГУСБ МВД России и УСБ МВД России по городу Москве».

«Все они задержаны, с ними проводятся следственные действия, в ближайшее время следствие предъявит фигурантам обвинение. По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции с целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в его рюкзак, а также в жилище. Таким образом, они сфальсифицировали результаты оперативно-разыскной деятельности, которые в последующем явились доказательствами виновности Голунова в незаконном сбыте наркотических веществ. При этом подложенные потерпевшему наркотические средства ранее были незаконно приобретены полицейскими и также незаконно хранились и перевозились», — говорится в сообщении.

«Правоохранительные органы сделали существенный шаг в расследовании дела Ивана Голунова, и обращаю внимание, что мы выступаем за справедливое расследование и справедливый суд. Мы добивались возбуждения уголовного дела. Нам было достаточно тяжело это сделать, но впоследствии, после обжалования, уже СК возбудил уголовное дело и началось расследование дела с участием непосредственных фигурантов. Мы будем добиваться справедливого расследования», — сказал в интервью RT Сергей Бадамшин, адвокат Ивана Голунова.

В свою очередь, сам журналист также выразил надежду на справедливое судебное разбирательство.

«Я рад, что дело движется, но справедливость восторжествует тогда, когда будет судебное решение. Надеюсь, что оно будет справедливым», — цитирует Голунова ТАСС.

  • Журналист Иван Голунов
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

Между тем, по данным источника RT, ещё один бывший сотрудник полиции — экс-начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве Андрей Щиров — проходит по этому делу в качестве свидетеля.

«Я ничего не готов пояснять, потому что журналисты рано или поздно всё перевирают. Дело засекречено, и я не хочу говорить ничего, что может помешать расследованию. Не вижу в этом никакого смысла ни для себя, ни для тех, кому я хотел бы помочь», — сказал Щиров в беседе с RT.

Также отметим, что он, как Феофанов и Уметбаев, пытался добиться признания недействительными приказов об увольнении со службы. Однако суд не удовлетворил иски о восстановлении бывших сотрудников полиции на работе.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у Кремля нет ни возможности, ни намерения вмешиваться в работу следствия. По его словам, осуществляемая Следственным комитетом работа направлена на «выявление и определение обстоятельств и виновных в нарушении закона».

Дело Ивана Голунова

6 июня 2019 года сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО МВД России по городу Москве задержали Ивана Голунова. У него якобы при себе было около четырёх граммов наркотического вещества — метилэфедрона. Вдобавок при обыске в квартире также якобы были найдены запрещённые вещества. В отношении журналиста было возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков»).

Сам Голунов отрицал обвинения, подчёркивая, что наркотики ему подбросили с целью оказания на него давления в связи с профессиональной деятельностью. Произошедшее вызвало серьёзный общественный резонанс. 

«Власть должна ответить на все вопросы общества по этому аресту. По той простой причине, что у общества их очень, очень, ОЧЕНЬ много», — написала главный редактор RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале 7 июня.

8 июня Голунова отправили под домашний арест до 7 августа, удовлетворив ходатайство защиты. При этом начальник Главного управления МВД РФ по Москве Олег Баранов взял дело под личный контроль, а уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова проинформировала главу государства.

11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о закрытии уголовного дела против Голунова «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления». 

От занимаемых должностей были освобождены начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрий Девяткин и руководитель управления внутренних дел по ЗАО Москвы Андрей Пучков. Помимо этого, были уволены четыре сотрудника УВД по ЗАО Москвы.

В декабре в ходе большой пресс-конференции президент России сообщил, что в связи с делом журналиста были отстранены от работы пять сотрудников полиции, в отношении них были открыты уголовные дела. Владимир Путин также отметил, что, несмотря на то что материалы засекречены, не следует считать, что разбирательство в отношении виновных не идёт.

Спустя месяц адвокат журналиста Сергей Бадамшин сообщил, что Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.

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