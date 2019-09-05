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«В ближайшее время мы объявим о принятых решениях»
05 сентября 2019, 17:09 • 79 • В России
- Премьер Японии Абэ в третий раз приезжает на ВЭФ, а Медведчук в первый, - в шутку укорил главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука Владимир Путин.
Украинец действительно прилетел во Владивосток впервые после студенчества — специально, чтобы обсудить с президентом России обмен пленными между двумя странами.
- Хотел бы выразить вам благодарность: на прошлой неделе благодаря тому, что нам дали возможность встретиться в Лефортово с гражданами Украины, которые отбывают наказание в России, мы проведали господина Карпюка и господина Клыха, - сказал Медведчук. - Это люди, знаковые для Украины, осуждены в Российской Федерации.
- Вы очень успешно конвертируете наше доброе отношение в конкретные гуманитарные акции. Думаю, что люди будут об этом помнить, - ответил Путин. - Это святое дело, всё понятно. Хотя по двум этим фигурантам, о которых вы сказали, знаете, у нас особая позиция.
Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении и в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях.
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