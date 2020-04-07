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В благодарность за борьбу с опасным врагом: В Италии хотят поставить монумент в честь российских военных

07 апреля 2020, 07:35  •  27 • В мире
Российские военные специалисты, прибывшие в Италию, оказали огромную помощь в борьбе с "невидимым и опасным врагом". Благодарные итальянцы выступили с предложением установить монумент в их честь.
Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор независимой культурной ассоциации имени Льва Толстого из североитальянского городка Мулаццано Марко Баратто.
"Когда победа над коронавирусом будет одержана, важно будет помнить о тех, кто её обеспечил, в том числе и о российских военных и медиках, которые пришли к нам на помощь. Мы считаем, что именно здесь, в области Ломбардия, где ваши специалисты в эти дни помогают пожилым людям, проводя дезинфекцию многих домов для престарелых, должен быть установлен монумент в честь этих мужественных людей", - заявил он.
В дар городу Брешиа активисты организации намерены передать памятный знак, а российскому генконсульству в Милане - специальные грамоты, написанные на пергаменте. В самом же Бергамо, уверен Баратто, должен быть установлен монумент в честь российских военных
Глава ассоциации напомнил о помощи, которую в 1908 году оказали русские военные моряки жителям сицилийского города Мессина после разрушительного землетрясения: они спасли много жителей этого города, участвуя в разборе завалов.
"В благодарность за это в Мессине был установлен памятник "русским морякам, героям милосердия". Думаю, что Бергамо, где ваши военные сегодня оказывают помощь нашим старикам, должен столь же достойно отметить вклад российской армии, Российской Федерации", - сказал Баратто.
Он добавил, что не может, конечно, говорить от лица всех жителей Ломбардии, поскольку ассоциация представляет небольшую группу людей. Но все они хотят, чтобы их голос был услышан. Баратто также выразил надежду на то, что Европа поймёт необходимость диалога и сотрудничества с Россией, а ЕС снимет свои санкции.
Комментируя заявления некоторых итальянских СМИ о том, что якобы "помощь России была бесполезна", Баратто отметил: "всё, что ни делается, идёт на пользу".
"Поблагодарим Бога за то, что нам протянули руку помощи", - заключил он.

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