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В благодарность за борьбу с опасным врагом: В Италии хотят поставить монумент в честь российских военных
07 апреля 2020, 07:35 • 27 • В мире
Российские военные специалисты, прибывшие в Италию, оказали огромную помощь в борьбе с "невидимым и опасным врагом". Благодарные итальянцы выступили с предложением установить монумент в их честь.
Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор независимой культурной ассоциации имени Льва Толстого из североитальянского городка Мулаццано Марко Баратто.
В дар городу Брешиа активисты организации намерены передать памятный знак, а российскому генконсульству в Милане - специальные грамоты, написанные на пергаменте. В самом же Бергамо, уверен Баратто, должен быть установлен монумент в честь российских военных
Глава ассоциации напомнил о помощи, которую в 1908 году оказали русские военные моряки жителям сицилийского города Мессина после разрушительного землетрясения: они спасли много жителей этого города, участвуя в разборе завалов.
Он добавил, что не может, конечно, говорить от лица всех жителей Ломбардии, поскольку ассоциация представляет небольшую группу людей. Но все они хотят, чтобы их голос был услышан. Баратто также выразил надежду на то, что Европа поймёт необходимость диалога и сотрудничества с Россией, а ЕС снимет свои санкции.
Комментируя заявления некоторых итальянских СМИ о том, что якобы "помощь России была бесполезна", Баратто отметил: "всё, что ни делается, идёт на пользу".
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