«В безлюдном месте на территории полигона»: в Астраханской области разбился МиГ-29

В Астраханской области разбился самолёт МиГ-29. Об этом сообщили в Минобороны. В момент аварии истребитель выполнял плановый тренировочный полёт. В пресс-службе Южного военного округа рассказали, что машина упала в безлюдном месте на территории полигона Ашулук, лётчик погиб. На место аварии направлена комиссия Главного командования ВКС для установления причин крушения.

Самолёт МиГ-29 потерпел крушение во время тренировочного планового полёта в Астраханской области. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«18 августа 2021 года в Астраханской области при выполнении планового полёта потерпел крушение самолёт МиГ-29. Самолёт упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полёт выполнялся без боекомплекта. Лётчик погиб», — приводит текст сообщения ТАСС.

Отмечается, что на место крушения направлена комиссия Главного командования ВКС для установления причин падения.

Днём ранее в Подмосковье разбился первый образец военно-транспортного самолёта Ил-112В. На борту находился экипаж из трёх человек, командовал им шеф-пилот ПАО «Ил», лётчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов. Все трое погибли в результате аварии.

По данным следователей, авария произошла во время перелёта самолёта с аэродрома Кубинка в Жуковский в лесополосе в районе Никольского. За несколько дней до ЧП Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила, что первый образец Ил-112В совершил перелёт с завода в Воронеже на аэродром Жуковский для участия в форуме «Армия-2021».

На опубликованной в сети записи крушения самолёта видно, что перед падением машина загорелась и накренилась на правый борт. По информации Минпромторга, разбившийся самолёт состоял в реестре экспериментальной авиации, который ведёт ведомство.

Также на russian.rt.com К месту крушения Ил-112В в Подмосковье несут цветы

Владимир Путин выразил соболезнованиям родным и близким лётчиков, погибших при крушении Ил-112В. Президент назвал экипаж военно-транспортного самолёта настоящими героями и профессионалами, которые внесли огромный вклад в развитие авиации.

Аварии военных самолётов

В конце июля в Хабаровском крае у самолёта Су-35С отказал двигатель. Машина в это время выполняла плановый полёт. В результате инцидента воздушное судно упало в акватории Охотского моря. Лётчику удалось катапультироваться, его оперативно обнаружила поисковая группа.

В марте 2021 года в ходе инцидента с нештатным срабатыванием системы катапультирования самолёта Ту-22М3 погибли три человека. Как рассказали тогда в Минобороны, инцидент произошёл на земле.

Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью.

В октябре 2020 года в Хабаровском крае самолёт Су-34 потерпел аварию при проведении учебно-тренировочного полёта, лётчики катапультировались. Их эвакуировали на аэродром базирования.

Ещё один похожий инцидент произошёл 22 сентября 2020 года, когда истребитель Су-30 потерпел крушение в Тверской области. Пилоты также смогли катапультироваться, после чего их направили на аэродром базирования. Самолёт упал в лесистой местности.

В марте 2020 года в акватории Чёрного моря упал самолёт Су-27. В Минобороны уточнили, что воздушное судно подало аварийный сигнал в 50 км от Феодосии.

В декабре 2019 года истребитель Т-50 потерпел крушение в Хабаровском крае, в 120 км от аэродрома Дземги, в ходе испытательного полёта. Это был первый серийный самолёт этой модели, который планировалось передать Минобороны. Лётчик катапультировался, разрушений на земле из-за падения самолёта не было.

Ранее в том же месяце в подмосковном Жуковском из-за отказа одного из двигателей экстренно приземлился самолёт Ил-78М-2. Люди в результате инцидента не пострадали.

В Астраханской области также в декабре экстренно сел Ту-22М3. Причиной стал отказ двигателя. При этом лётчики смогли увести воздушную машину от населённого пункта и посадили её на грунт. Пилоты смогли самостоятельно покинуть самолёт, разрушений на земле не было.

В сентябре штурмовик Су-25УБ потерпел аварию в Ставропольском крае во время планового учебно-тренировочного полёта. Самолёт упал в 20 км от населённого пункта и полностью взорвался при столкновении с землёй. Оба лётчика погибли.

В январе 2019 года в Мурманской области произошла катастрофа с участием Ту-22М3. Бомбардировщик в ходе учебного полёта попал в снежный заряд, после чего потерпел крушение.

В результате аварии погибли три члена экипажа: двое — в момент аварии, ещё один позднее скончался в больнице. Ещё одному находившемуся на борту мужчине удалось выжить, он был госпитализирован в тяжёлом состоянии и позже направлен на лечение в Москву.