В Берлине возмутились из-за атаки Германии на Россию

Алексей Навальный. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com

Отношения двух стран оказались хуже некуда на фоне инцидента с Навальным

Петр Быстрон, депутат фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге, осудил позицию властей ФРГ по ситуации с Алексеем Навальным. Политик считает, что наступила пора, когда внешняя политика во время руководства страной канцлером Ангелой Меркель достигла своего дна.

Депутат уверен, что Берлин атаковал Москву, потому что беспочвенно и бездоказательно обвинил РФ в "отравлении" оппозиционера. Более того, негативно оценивает Быстрон и отказ немцев сотрудничать с россиянами по этой ситуации, несмотря на предложения России.

Он полагает, что в отношениях двух стран скоро может случиться катастрофа. Об этом Быстрон рассказал изданию "Комсомольская правда".

Алексею Навальному стало плохо в конце августа 2020 года в самолете. Впавшего в кому оппозиционера перевезли из Омска в Берлин, где местные врачи заявили, что его отравили "Новичком". При этом Германия не предоставила никаких доказательств.

В России же не раз указывали на противоречивость и странность позиции Германии, призывая к сотрудничеству. Запад ввел против РФ санкции из-за Навального. Позже Москва объявила об ответных мерах, на что немцы обиделись.