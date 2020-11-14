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В Берлине возмутились из-за атаки Германии на Россию
14 ноября 2020, 11:45 • 135 • Политика
Отношения двух стран оказались хуже некуда на фоне инцидента с Навальным
Петр Быстрон, депутат фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге, осудил позицию властей ФРГ по ситуации с Алексеем Навальным. Политик считает, что наступила пора, когда внешняя политика во время руководства страной канцлером Ангелой Меркель достигла своего дна.
Депутат уверен, что Берлин атаковал Москву, потому что беспочвенно и бездоказательно обвинил РФ в "отравлении" оппозиционера. Более того, негативно оценивает Быстрон и отказ немцев сотрудничать с россиянами по этой ситуации, несмотря на предложения России.
Он полагает, что в отношениях двух стран скоро может случиться катастрофа. Об этом Быстрон рассказал изданию "Комсомольская правда".
Алексею Навальному стало плохо в конце августа 2020 года в самолете. Впавшего в кому оппозиционера перевезли из Омска в Берлин, где местные врачи заявили, что его отравили "Новичком". При этом Германия не предоставила никаких доказательств.
В России же не раз указывали на противоречивость и странность позиции Германии, призывая к сотрудничеству. Запад ввел против РФ санкции из-за Навального. Позже Москва объявила об ответных мерах, на что немцы обиделись.
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