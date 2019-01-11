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В Берлине вновь призвали к сохранению транзита газа через Украину
11 января 2019, 17:39 • 96 • Украина
Берлин продолжает настаивать на сохранении роли Украины как транзитёра российского газа в Европу, но при этом считает проект «Северный поток — 2» полезным для европейских стран.
Reuters
Об этом, как передаёт «Укринформ», заявила представитель правительства Германии Ульрике Деммер.
«Роль Украины как транзитного государства должна сохраняться и после 2019 года», — сказала она.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что Украина должна сохранить роль страны — транзитёра газа.
Как подчёркивал президент России Владимир Путин, «Северный поток — 2» не закрывает возможности для транзита газа через Украину.
В начале декабря 2018 года в Берлине отмечали, что если бы немецкая сторона вышла из проекта газопровода, то это навредило бы Украине.
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