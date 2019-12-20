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В Берлине уже "накрыли" стол для подписания договора по газу
20 декабря 2019, 12:39 • 76 • Политика
В Берлине готовы к подписанию документов по итогам газовых переговоров. На столе для подписания договора о транзите газа уже разложены ручки и стоят флаги России, Украины и ЕС.
В Берлине уже приготовили стол для подписания договора по итогам трёхсторонних переговоров по газу. Пресс-конференция по итогам встречи представителей России, Украины и ЕС должна пройти в Министерстве экономики и энергетики Германии.
Сообщается, что на столе для подписания договора по транзиту газа присутствуют три флага - России, Украины и Еврокомиссии, а также две ручки. Кроме того, подготовлены специальные места для спикеров. Судя по ним, помимо традиционных участников газовых переговоров, а именно министров энергетики России и Украины, а также вице-президента ЕК, ожидается появление министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера, пишет РИА Новости.
Напомним, что договор о транзите газа между Россией и Украиной истекает в конце этого года. Киев надеется заключить новый договор на 5 лет, в то время как Москва заинтересована в том, чтобы продлить действие договорённости максимум на год. Причина - завершающееся строительство газопровода "Северный поток - 2", который должен освободить Россию и ЕС от газового шантажа Украины.
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