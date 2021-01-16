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В Берлине увидели новую помеху для достройки "Северного потока - 2"

16 января 2021, 12:15  •  188 • Политика
Фото: Jens Büttner/dpa/www.globallookpress.com
Российская экономика может рухнуть вслед за немецкой
В Германии из-за пандемии коронавируса действуют серьезные ограничения. Однако СМИ выяснили, что канцлер Ангела Меркель намерена обсудить с правительством необходимость ввести "мегалокдаун". Если власти его одобрят, "Северному потоку – 2" не поздоровится, считает депутат бундестага Вальдемар Гердт.
Меркель, как выяснило издание Bild, подумывает перевести всех на удаленную работу, а общественному транспорту запретить ходить. Канцлер хочет обсудить вопрос введения тотального карантина 20 января. Однако Меркель переживает, что ФРГ не переживет второго карантина. Гердт с ней согласен.
По его мнению, масштабные запреты приведут к тому, что ведущая экономика Европы обрушится. Вслед за ней на дно пойдут не только экономики других государств ЕС, но и России.
Гердт считает, что это произойдет из-за имеющегося сотрудничества между странами. Все это негативно скажется на "Северном потоке – 2".
Депутат подчеркнул в разговоре с телеканалом "360", что если обрушатся европейские экономики, то спрос на голубое топливо будет гораздо ниже, чем было рассчитано. Поэтому, отмечает Гердт, может и не стоит спешить с достройкой газопровода. Впрочем, политик уверен, что проект завершить все равно нужно.
Пока же начало работ в датской экономической зоне отложили. Заминкой воспользовались в США и предложили странный выход из спора по "Северному потоку – 2"

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