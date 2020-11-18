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В Берлине протестующих разгоняют водомётами: "Что этот Лукашенко себе позволяет!"

18 ноября 2020, 20:15  •  143 • Политика
Немецкая полиция применила водомёты на демонстрации против карантинных мер в Берлине. "Что этот Лукашенко себе позволяет!" - иронизируют в Сети.
Полиция Германии применила водомёты против протестующих в Берлине, несмотря на холодную осеннюю погоду. Пользователи Сети тут же вспомнили, как немецкие политики и СМИ осуждали за это президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Поводом для акции протеста в Берлине стали жёсткие карантинные меры, введённые в стране из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Ограничения были приняты аж до декабря, что серьёзно не понравилось немцам.
В среду, 18 ноября более 10 тысяч недовольных граждан вышли на акцию протеста. Полиция потребовала от протестующих разойтись. Получив отказ, силовики применили водомёты, несмотря на довольно прохладную погоду.
"Водомёты в Берлине, дорогие друзья, что этот Лукашенко себе позволяет!" - иронизирует Telegram-канал "Орда".
Напомним, что месяц назад Европа поголовно осуждала белорусского лидера за аналогичные меры, применяемые против протестующих. Однако, как выяснилось, демократические лидеры совершенно не гнушаются применять аналогичные действия против собственных граждан, причём при более опасных обстоятельствах.

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