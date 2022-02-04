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«В Берлине прикидываются или не понимают»: Захарова указала МИД ФРГ на наличие у RT DE лицензии на вещание в Европе

04 февраля 2022, 21:50  •  77 • В мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова  прокомментировала слова представителя МИД Германии Андреа Зассе, заявившей о различии между ситуациями с RT DE и Deutsche Welle. Захарова указала, что, согласно Европейской конвенции о трансграничном телевидении, вещание RT DE возможно на территории 33 европейских государств. 4 февраля бюро Deutsche Welle в Москве прекратило свою работу — мера стала ответом на притеснение RT DE. Захарова также назвала ситуацию с RT DE в Германии «спайкой пропаганды и нарушения демократических принципов».
 
РИА Новости © Пресс-служба МИД РФ
 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова представителя МИД Германии Андреа Зассе, заявившей, что между ситуациями с RT DE и медиакомпанией Deutsche Welle «существует значительная разница». Как подчеркнула Захарова, RT DE получил в Сербии лицензию и мог вещать в Европе.

Зассе высказалась, что в случае c RT DE речь идёт о процедуре лицензирования, «которая проводится в независимых земельных ведомствах по контролю за СМИ», а федеральное правительство не имеет права оказывать влияние на эту процедуру. 

«Интересно, в Берлине прикидываются или реально не понимают? Давайте ещё раз. Разложим по полочкам, так сказать. Канал RT DE лицензирован в Сербии. Согласно Европейской конвенции о трансграничном телевидении, вещание RT DE возможно на территории 33 европейских стран, включая Германию», — напомнила Захарова.

Она также отметила, что вещание канала осуществлялось из Москвы, а не из Берлина. 

«Причём тут ФРГ? Или правительство Германии считает, что обладает лицензией ещё и на немецкий язык? Не уверена, что Австрия и Швейцария в курсе такого поворота событий», — высказалась Захарова.

Напомним, 2 февраля немецкий регулятор MABB запретил RT DE вести эфиры на всех платформах (на спутнике Eutelsat, Smart TV, сайте и приложении RT, а также на платформе «Одиссей»). При этом продюсерская компания RT DE Productions была ложно выдана за вещателя телеканала RT DE, базирующегося в Москве. В компании DE Productions сообщили, что намерены обжаловать решение немецких чиновников в суде.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян подчёркивала, что RT DE Productions «не осуществляет вещание в принципе — ни в Европе, ни где-либо ещё» — компания производит несколько программ для телеканала RT DE, который вещает из Москвы и у которого есть все права на вещание в Германии и других 32 странах Европы.

  • © RT

3 февраля МИД России опубликовал ответные меры на ограничение работы RT DE в Германии. Ведомство объявило, что, помимо прочего, на российской территории будет прекращено вещание Deutsche Welle, закрыт её корреспондентский пункт и аннулированы аккредитации сотрудников российского бюро компании. 

Также в МИД сообщили, что компетентные органы РФ инициируют рассмотрение вопроса о признании DW СМИ, выполняющим функции иностранного агента.

4 февраля бюро Deutsche Welle в Москве прекратило свою работу.

В ЕС решение российской стороны в отношении DW назвали «неприемлемым и не имеющим никакого обоснования». 

Как ранее сообщала Захарова, журналисты московского корпункта Deutsche Welle должны в течение пятницы сдать свои аккредитации, однако это не означает, что они должны покинуть Россию. Она уточнила, что в корпункте работает «порядка 19 человек, из них 16 — граждане России».

«При этом даже когда мы говорим о трёх зарубежных гражданах, гражданах другой страны, которые работали в этом корпункте, в данном случае сдача аккредитации не означает, что им нужно куда-то уезжать», — уточнила она.

В ходе прошедшего в пятницу брифинга Захарова назвала притеснение RT DE в Германии «спайкой пропаганды и нарушения демократических принципов». 

Она также подчеркнула, что в ситуации вокруг RT DE Москва будет действовать зеркально.

«Если Германия пойдёт на эскалацию, мы ответим так же. Если Германия пойдёт на нормализацию ситуации, мы также готовы ситуацию нормализовать», — сказала она.

Кроме того, представитель МИД заметила, что в последнее время США, Великобритания, ФРГ и Франция объявили войну телеканалу RT. 

«Это спланированная акция, чтобы продвигать собственные англо-саксонские тезисы в информационное пространство и не давать возможности для распространения контраргументации, материалов объективных», — сказала она. 

В свою очередь вице-спикер Совфеда Константин Косачёв отметил, что решение ФРГ по ограничению вещания RT DE — политическое.

«С нашей точки зрения, это решение политическое. Мы не видим никаких оснований его рассматривать иначе. Все запросы, сделанные РФ, остались без ответа», — сказал он.

Он подчеркнул, что если Германия изменит свою позицию по RT DE, то Россия будет готова пересматривать решения по DW.

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