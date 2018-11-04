В Берлине предложили новый режим контроля над вооружениями — ради спасения Европы

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил пересмотреть процесс разоружения и режим контроля над вооружениями в Европе после отказа от ДРСМД.

Глава МИД Германии Хайко Маас предложил «ради сохранения мира в Европе» после отказа от ДРСМД пересмотреть режим контроля над вооружениями и разоружением.

Маас назвал Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), о выходе из которых объявили США, одним из самых больших мировых достижений в области разоружения. Он заверил, что Берлин вместе с европейскими союзниками будет настаивать на сохранении Договора.

В то же время, по мнению немецкого министра, режим контроля над вооружениями и разоружением должен быть предусмотрен. Маас выступил за возвращение к обмену данными между США, Европой и Россией, напомнил, что общие интересы должны перевешивать взаимное недоверие, а также предложил мониторить данные о ракетах, в том числе крылатых. Четвертый пункт плана предусматривает совместное давление на Китай ради большей прозрачности в области контроля над вооружениями.

В интервью Der Spiegel глава МИД ФРГ также коснулся вопроса появления все новых «смертельных» технологий.