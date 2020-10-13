В Берлине назначили ответственных за расследование дела Навального

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Главные улики, по мнению немецкой стороны, находятся в Сибири

Расследовать, что произошло с блогером Алексеем Навальным, должны российские правоохранительные органы. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Министр назвал инцидент Навальным "покушением". Но он подчеркнул, что произошло оно в Сибири, направлено на россиянина, поэтому и заниматься этим делом должны в России.

"Расследовать его могут и должны только российские правоохранительные органы",

– приводит РИА "Новости" слова Мааса, который указал, что именно в России находятся "все следы, свидетели, доказательства". Даже первые, самые важные, пробы крови были взяты в РФ – специалисты в Германии брали анализы спустя двое суток с начала болезни россиянина.

Глава немецкой дипломатии особо отметил, что инцидент с Навальным не является вопросом двусторонних отношений РФ и ФРГ. Поскольку в западных лабораториях пришли к выводу, что против Навального было использовано запрещенное химическое оружие, все данные переданы в ОЗХО. Поэтому "требование объяснений" от России исходит от международного сообщества.

Маас также заявил, что Берлин намерен сохранять добрые отношения с Москвой, несмотря на инцидент с Навальным и другие обвинения в ее адрес.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. После экстренной посадки самолета в Омске его госпитализировали, но 22 августа по требованию жены блогера перевезли в Германию. Там эксперты вскоре заявили, что Навальный был отравлен боевым токсином "Новичок". Российские эксперты сообщили, что в анализах пациента ничего подобного не выявлено.

Напомним, из-за вмешательства США "Новичок" не входит в список ОЗХО.