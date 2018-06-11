В Берлине началась встреча в нормандском формате на уровне глав МИД

Встреча в нормандском формате на уровне глав МИД началась в Берлине.

Об этом сообщает РИА Новости.

Во встрече принимают участие глава МИД России Сергей Лавров, а также его коллеги из Германии, Франции и с Украины — Хайко Маас, Жан-Ив Ле Дриан и Павел Климкин.

Последняя встреча в таком формате состоялась в феврале 2017 года.

Ранее в МИД России назвали цели Лаврова на встрече в нормандском формате.