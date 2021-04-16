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В Берлине испугались нового Карибского кризиса на востоке Европы

16 апреля 2021, 18:10  •  106 • Политика
Фото: Annette Riedl/ dpa/ www.globallookpress.com
Немецкая Welt предупредила мир о более серьезном противостоянии Запада и России, чем это было в середине прошлого века
Восточный фланг Евросоюза может оказаться в эпицентре нового Карибского кризиса, знаменующего собой противостояние между Западом и Россией. Об этом пишет в немецкой газете Welt обозреватель Торстен Крауэль.
Автор статьи полагает, что сложившаяся на сегодняшний день обстановка напоминает ситуацию рубежа 1950-60-х годов прошлого века, когда противостояние между СССР и странами Запада достигло апогея. Параллельно наблюдался кризис в отношениях Пекина и Тайваня.
Однако сейчас ситуация опаснее, чем в те годы, убеждены в Welt. Издание указывает на то, что президент США Джо Байден главную борьбу XXI века видит между демократиями и автократиями. К последним американец относит Россию и Китай. В статье отмечается, что мартовская встреча министров иностранных дел РФ и КНР Сергея Лаврова и Ван И продемонстрировала единство Москвы и Пекина, в особенности – перед лицом проектов Вашингтона, идущих вразрез с уставом ООН.
Одновременно обостряется ситуация с Украиной, а китайские власти ужесточает риторику в отношениях с Тайванем. Но сегодня КНР не уступает могуществу островов, как это было в середине прошлого века, а устремления России гораздо серьезнее чем тем, что были у Советского Союза, – Москва хочет как можно быстрее показать цену дальнейшего расширения НАТО к восточным границам РФ, считает Welt.
"Сегодня все стороны настроены серьезно. По крайней мере Путин и Байден верят, что каждый шаг определит будущее на десятилетия", – убежден автор.
Самым плохим сценарием немец видит обострение вокруг Украины, что грозит превращением ситуации в новый Карибский кризис, конфронтацию ядерных держав, и будет это не где-то на далеких Карибах, а на восточном рубеже Евросоюза, "и этого не хочет никто".
Напомним, накануне посол Незалежной в ФРГ Андрей Мельник предупредил коллективный Запад, что киевский режим может справиться с "атакой" Москвы в Донбассе при двух вариантах: если соборная станет членом НАТО или ей вернут статус ядерной державы.

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