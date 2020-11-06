В Белый дом вернётся "Обама": Пушков оценил итоги возможной победы Байдена. Быть войне?

По мнению Пушкова, в случае победы Байдена во внешней политике Штатов усилится идеологический элемент, а значит, усилится давление на Россию, атаки в вопросах прав человека и меньшинств.

"Мы можем перейти в фазу интенсивной холодной войны", - предупредил Пушков в беседе с "Вечерней Москвой".

По его словам, Байден относится к тем американским политикам, которые считают Россию главным врагом США. Пушков отметил, что Байден ранее был важной частью администрации Барака Обамы, "который начал политику санкций против России, политику изоляции и сдерживания, чтобы "отомстить" вообще за всё: за Сирию, за Грузию, за Украину".

Сенатор также добавил, что именно Байден был частью той линии США, которая была направлена на удушение России.

"Так что рефлексы администрации Обамы он вернёт в Белый дом", - подчеркнул он.