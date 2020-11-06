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В Белый дом вернётся "Обама": Пушков оценил итоги возможной победы Байдена. Быть войне?

06 ноября 2020, 12:10  •  40 • Политика
Сенатор Алексей Пушков оценил итоги возможной победы на выборах президента США кандидата от демократов Джозефа Байдена. По мнению сенатора, такой итог вернёт в Белый дом "Обаму", а точнее "рефлексы" его администрации. Что это будет означать для России? Быть войне?
По мнению Пушкова, в случае победы Байдена во внешней политике Штатов усилится идеологический элемент, а значит, усилится давление на Россию, атаки в вопросах прав человека и меньшинств.
"Мы можем перейти в фазу интенсивной холодной войны", - предупредил Пушков в беседе с "Вечерней Москвой".
По его словам, Байден относится к тем американским политикам, которые считают Россию главным врагом США. Пушков отметил, что Байден ранее был важной частью администрации Барака Обамы, "который начал политику санкций против России, политику изоляции и сдерживания, чтобы "отомстить" вообще за всё: за Сирию, за Грузию, за Украину".
Сенатор также добавил, что именно Байден был частью той линии США, которая была направлена на удушение России.
"Так что рефлексы администрации Обамы он вернёт в Белый дом", - подчеркнул он.

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