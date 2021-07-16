|
В белорусском Совбезе укорили Польшу: "А куда на армаде ехать собрались?"
16 июля 2021, 01:25 • 99 • Политика
Заместитель госсекретаря совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков дал комментарий по поводу изменений белорусского законодательства.
В Белоруссии утверждены поправки по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя. Речь идёт о нормативах введения чрезвычайного положения. В частности, поправками предусмотрено введение специального режима, в том числе в связи с беспорядками.
Представитель белорусского Совбеза Владимир Арчаков уточнил, что сейчас нет оснований вводить в стране военное или чрезвычайное положение.
В эфире местного канала он призвал не рассматривать "чрезвычайное положение как некую злобную, в тайне придуманную репрессивную машину".
Напротив, речь идёт об обеспечении государством безопасности граждан. Тем более в свете ситуации на рубежах.
Так, указал Арчаков, уже сейчас Польша закупает у США военную технику.
"Возникает вопрос: вы куда на этой армаде ехать собрались? Или капиталисты просто взяли и положили на полку 5 миллиардов долларов (выделенные - ред.) на технику, на подготовку специалистов, создание инфраструктуры?" - сказал он, отметив, что государство должно быть готово "и к чрезвычайному положению, и к военному положению, потому что люди потом спросят: "Как безопасность обеспечиваете, если основное предвидеть не могли?".
Подпишитесь на нас
99
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 июля 2021, 03:00
|
15 июля 2021, 07:05
|
13 июля 2021, 22:05
|
13 июля 2021, 01:00
|
12 июля 2021, 21:20
|
14 июля 2021, 04:30
|
10 июля 2021, 01:30