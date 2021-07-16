Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Это кончина Зеленского»: Кива об отставке Авакова
После убийства президента Гаити Захарова назвала "ужасающий повод" для...
Белорусы устроили ЕС и США 31 час стыда
Офицер СБУ назвал страны, которые "захватят" Крым для Украины
Главная / Политика

В белорусском Совбезе укорили Польшу: "А куда на армаде ехать собрались?"

16 июля 2021, 01:25  •  99 • Политика
Заместитель госсекретаря совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков дал комментарий по поводу изменений белорусского законодательства.
В Белоруссии утверждены поправки по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя. Речь идёт о нормативах введения чрезвычайного положения. В частности, поправками предусмотрено введение специального режима, в том числе в связи с беспорядками.
Представитель белорусского Совбеза Владимир Арчаков уточнил, что сейчас нет оснований вводить в стране военное или чрезвычайное положение.
В эфире местного канала он призвал не рассматривать "чрезвычайное положение как некую злобную, в тайне придуманную репрессивную машину".
Напротив, речь идёт об обеспечении государством безопасности граждан. Тем более в свете ситуации на рубежах.
Так, указал Арчаков, уже сейчас Польша закупает у США военную технику.
"Возникает вопрос: вы куда на этой армаде ехать собрались? Или капиталисты просто взяли и положили на полку 5 миллиардов долларов (выделенные - ред.) на технику, на подготовку специалистов, создание инфраструктуры?" - сказал он, отметив, что государство должно быть готово "и к чрезвычайному положению, и к военному положению, потому что люди потом спросят: "Как безопасность обеспечиваете, если основное предвидеть не могли?".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






99
Источник
Похожие новости
15 июля 2021, 21:45
Керри признался, что стал климатическим оружием против России
15 июля 2021, 23:35
Конституционный суд Украины решил отомстить русским, которые "не хотят учить украинский"
15 июля 2021, 21:45
"По указанию Шойгу": Статью Путина об Украине поручили изучить военным
15 июля 2021, 23:35
Дмитрий Быков покаялся перед Украиной: "Кушать не могу"
15 июля 2021, 21:45
На сайты госвласти русского региона напали хакеры
15 июля 2021, 23:35
Откровения по Врбетице? Чешский премьер пообещал рассказать всю правду
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 июля 2021, 23:35
Конституционный суд Украины решил отомстить русским, которые "не хотят учить укр...
15 июля 2021, 23:35
Дмитрий Быков покаялся перед Украиной: "Кушать не могу"
15 июля 2021, 23:35
Антитела сохраняются: Шведские учёные обнадёжили переболевших COVID в лёгкой форме
15 июля 2021, 23:35
Откровения по Врбетице? Чешский премьер пообещал рассказать всю правду
15 июля 2021, 23:35
Политические итоги дня: "Пострадавшие", просящие и сидящие без зарплаты
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 июля 2021, 03:00
Пушков отреагировал на невыдачу Литвой Тихановской
15 июля 2021, 07:05
Интрига квартала 95. Запад решил, кто будет следующим президентом Украины
13 июля 2021, 22:05
Зашифрованное вступление Путина: Экстренная встреча началась с важнейшего намёка
13 июля 2021, 01:00
"Президент, верни Киев на Русь!": Пользователи соцсетей ответили на статью Путина
12 июля 2021, 21:20
Провал в Молдавии круче, чем Евромайдан
14 июля 2021, 04:30
«Это кончина Зеленского»: Кива об отставке Авакова
10 июля 2021, 01:30
Зеленского может предать его же охрана: Эксперт раскрыл расклад сил на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.