В белорусском Совбезе укорили Польшу: "А куда на армаде ехать собрались?"

Заместитель госсекретаря совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков дал комментарий по поводу изменений белорусского законодательства.

В Белоруссии утверждены поправки по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя. Речь идёт о нормативах введения чрезвычайного положения. В частности, поправками предусмотрено введение специального режима, в том числе в связи с беспорядками.

Представитель белорусского Совбеза Владимир Арчаков уточнил, что сейчас нет оснований вводить в стране военное или чрезвычайное положение.

В эфире местного канала он призвал не рассматривать "чрезвычайное положение как некую злобную, в тайне придуманную репрессивную машину".

Напротив, речь идёт об обеспечении государством безопасности граждан. Тем более в свете ситуации на рубежах.

Так, указал Арчаков, уже сейчас Польша закупает у США военную технику.

"Возникает вопрос: вы куда на этой армаде ехать собрались? Или капиталисты просто взяли и положили на полку 5 миллиардов долларов (выделенные - ред.) на технику, на подготовку специалистов, создание инфраструктуры?" - сказал он, отметив, что государство должно быть готово "и к чрезвычайному положению, и к военному положению, потому что люди потом спросят: "Как безопасность обеспечиваете, если основное предвидеть не могли?".