|
В белорусский ОМОН в Минске полетели коктейли Молотова
11 августа 2020, 09:50 • 87 • В мире
Освещающий протесты в Минске корреспондент "Sputnik Беларусь" сообщил, что со стороны демонстрантов в ОМОН летят коктейли Молотова.
Активное сопротивление силовикам оказывают протестующие в районе метро "Пушкинская" в Минске. По предварительной информации, активисты пытаются отпугнуть силовиков коктейлями Молотова.
По информации "Sputnik Беларусь", демонстранты стали атаковать ОМОН, когда бойцы побежали в сторону толпы.
Протесты, которые начались вечером 10 августа у "Пушкинской", перекинулись выше по улице Притыцкого в сторону "Спортивной". Силовики постепенно оттесняют демонстрантов.
Ранее стало известно о погибшем в ходе беспорядков. По данным белорусского МВД, в руках одного из протестующих, который намеревался помешать силовикам на улице Притыцкого, сдетонировало взрывное устройство. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.
На данный момент, передают белорусские СМИ, из микрорайона Уручье на окраине белорусской столицы в центр города направилась тяжёлая военная техника.
87
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 августа 2020, 03:30
|
08 августа 2020, 00:15
|
10 августа 2020, 15:30
|
07 августа 2020, 12:20
|
06 августа 2020, 00:35
|
08 августа 2020, 21:20
|
10 августа 2020, 03:35