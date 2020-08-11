В белорусский ОМОН в Минске полетели коктейли Молотова

Активное сопротивление силовикам оказывают протестующие в районе метро "Пушкинская" в Минске. По предварительной информации, активисты пытаются отпугнуть силовиков коктейлями Молотова.

По информации "Sputnik Беларусь", демонстранты стали атаковать ОМОН, когда бойцы побежали в сторону толпы.

Протесты, которые начались вечером 10 августа у "Пушкинской", перекинулись выше по улице Притыцкого в сторону "Спортивной". Силовики постепенно оттесняют демонстрантов.

Ранее стало известно о погибшем в ходе беспорядков. По данным белорусского МВД, в руках одного из протестующих, который намеревался помешать силовикам на улице Притыцкого, сдетонировало взрывное устройство. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

На данный момент, передают белорусские СМИ, из микрорайона Уручье на окраине белорусской столицы в центр города направилась тяжёлая военная техника.