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В белорусский ОМОН в Минске полетели коктейли Молотова

11 августа 2020, 09:50  •  87 • В мире
Освещающий протесты в Минске корреспондент "Sputnik Беларусь" сообщил, что со стороны демонстрантов в ОМОН летят коктейли Молотова.
Активное сопротивление силовикам оказывают протестующие в районе метро "Пушкинская" в Минске. По предварительной информации, активисты пытаются отпугнуть силовиков коктейлями Молотова.
По информации "Sputnik Беларусь", демонстранты стали атаковать ОМОН, когда бойцы побежали в сторону толпы.
Протесты, которые начались вечером 10 августа у "Пушкинской", перекинулись выше по улице Притыцкого в сторону "Спортивной". Силовики постепенно оттесняют демонстрантов.
Ранее стало известно о погибшем в ходе беспорядков. По данным белорусского МВД, в руках одного из протестующих, который намеревался помешать силовикам на улице Притыцкого, сдетонировало взрывное устройство. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.
На данный момент, передают белорусские СМИ, из микрорайона Уручье на окраине белорусской столицы в центр города направилась тяжёлая военная техника.

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