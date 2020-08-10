Украинский ЛГБТ-активист и сторонник Евромайдана Максим Эристави, любящий представляться журналистом, оказался "засланным казачком". Об этом пишет политолог Александр Сосновский.

По его информации, Максим Эристави является не кем иным, как сотрудником Атлантического совета. Атлантический совет - это американский аналитический центр, созданный при Североатлантическом альянсе (НАТО).

Источник информации для немецких СМИ - Максим Эристави, ЛГБТ-активист с Украины, с 2014 года работающий на путчистов Майдана, сотрудник Атлантического совета, - гласит сообщение в Telegram-канале "ДОКТОР СОСНОВСКИЙ".

Напомним, что ранее политолог разоблачил статью в немецком издании Stern, посвящённую аресту экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В ней утверждалось, что надеть наручники на главу региона приказал чуть ли не лично президент России Владимир Путин. А мотивом якобы послужило то, что российскому лидеру больше не с кем поговорить на немецком языке.