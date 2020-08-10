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В Белоруссию приехал не только засланец НАТО, но и борец за ЛГБТ
10 августа 2020, 10:55 • 168 • Политика
Украинский ЛГБТ-активист и сторонник Майдана Максим Эристави оказался засланцем НАТО. "Сотрудник Атлантического совета", - уточняет политолог Александр Сосновский.
Украинский ЛГБТ-активист и сторонник Евромайдана Максим Эристави, любящий представляться журналистом, оказался "засланным казачком". Об этом пишет политолог Александр Сосновский.
По его информации, Максим Эристави является не кем иным, как сотрудником Атлантического совета. Атлантический совет - это американский аналитический центр, созданный при Североатлантическом альянсе (НАТО).
Напомним, что ранее политолог разоблачил статью в немецком издании Stern, посвящённую аресту экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В ней утверждалось, что надеть наручники на главу региона приказал чуть ли не лично президент России Владимир Путин. А мотивом якобы послужило то, что российскому лидеру больше не с кем поговорить на немецком языке.
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