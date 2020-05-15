|
В Белоруссию потекла нефть США: Минск объявил об укреплении отношений с Вашингтоном
15 мая 2020, 22:55 • 104 • Политика
В Белоруссии заявили о начале поставок нефти из США. "Белорусская сторона продолжит действовать в интересах укрепления партнёрских отношений с США", - сказал глава МИД Белоруссии Макей.
Белоруссия начала поставлять нефть из США. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Его слова были опубликованы на официальном сайте белорусского внешнеполитического ведомства.
Глава МИД Белоруссии отметил, что такие поставки стали возможны благодаря договорённостям, которые были достигнуты во время визита в страну главы Госдепа США Майка Помпео. Также министр добавил, что Белоруссия рассматривает сотрудничество с США в нефтяной сфере как существенный элемент энергетической безопасности государства.
Он отметил, что белорусская сторона продолжит действовать в интересах укрепления партнёрских отношений с США. Также он добавил, что это является вкладом Белоруссии в общие усилия по преодолению противоречий в Евроатлантике и Евразии.
104
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 мая 2020, 07:55
|
10 мая 2020, 14:20
|
15 мая 2020, 05:55
|
11 мая 2020, 23:20
|
13 мая 2020, 01:55
|
11 мая 2020, 23:55
|
12 мая 2020, 11:55