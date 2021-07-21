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В Белоруссию эшелонами завезут русских солдат

21 июля 2021, 14:25  •  450 • Политика
В среду в Белоруссию прибудут первые эшелоны военнослужащих и техники из России. Страны проведут совместные учения.
Первые эшелоны с русскими военнослужащими и техникой прибывают в среду в Белоруссию. Они будут готовиться к участию в совместных стратегических учениях "Запад-2021", которые проводят Россия и её союзник. Об этом сообщили в Минобороны республики.
Тема предстоящих стратегических учений, которые пройдут с 10 по 16 сентября, - "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".

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