В Белоруссию эшелонами завезут русских солдат

В среду в Белоруссию прибудут первые эшелоны военнослужащих и техники из России. Страны проведут совместные учения.

Первые эшелоны с русскими военнослужащими и техникой прибывают в среду в Белоруссию. Они будут готовиться к участию в совместных стратегических учениях "Запад-2021", которые проводят Россия и её союзник. Об этом сообщили в Минобороны республики.

Тема предстоящих стратегических учений, которые пройдут с 10 по 16 сентября, - "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".