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Запад использует Незалежную для провокаций

Белорусские власти в последнее время фиксируют активность украинских военных на линии разграничения двух стран. Более того, боевой вертолет Незалежной в ходе учений успел даже нарушить государственную границу, что вызвало жесткую реакцию в Минске.

Выходки ВСУ пришлись не по душе депутату Палаты представителей РБ Игорю Хлобукину. Он заявил, что Белоруссия не будет терпеть подобные "шутки", а также не исключил, что Киев получит ответ на провокационные действия. По мнению парламентария, за украинские власти согласовали свои действия с западными партерами.

Политик уверен, что Запад использует Незалежную как разменную монету для провокаций в "большой геополитической игре", которая таит угрозу для национальной безопасности Белоруссии, потому что является предпосылкой к началу полномасштабного военного конфликта в Европе.

Хлобукин подчеркнул, что при таком развитии событий Россия и Белоруссия должны провести учения на границе с Украиной. Он также поддержал призывы Александра Лукашенко к Москве передать Минску ракетные комплексы С-400 и С-500.

Напомним, ранее бывший сотрудник МИД РБ Валерий Ковалевский объяснил, почему в ходе противостояния с Западом Александр Лукашенко попросил у России ядерное оружие.