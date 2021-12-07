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В Белоруссии заявили о нежелании терпеть выходки украинских военных
07 декабря 2021, 10:45 • 240 • Политика
Запад использует Незалежную для провокаций
Белорусские власти в последнее время фиксируют активность украинских военных на линии разграничения двух стран. Более того, боевой вертолет Незалежной в ходе учений успел даже нарушить государственную границу, что вызвало жесткую реакцию в Минске.
Выходки ВСУ пришлись не по душе депутату Палаты представителей РБ Игорю Хлобукину. Он заявил, что Белоруссия не будет терпеть подобные "шутки", а также не исключил, что Киев получит ответ на провокационные действия. По мнению парламентария, за украинские власти согласовали свои действия с западными партерами.
Политик уверен, что Запад использует Незалежную как разменную монету для провокаций в "большой геополитической игре", которая таит угрозу для национальной безопасности Белоруссии, потому что является предпосылкой к началу полномасштабного военного конфликта в Европе.
Хлобукин подчеркнул, что при таком развитии событий Россия и Белоруссия должны провести учения на границе с Украиной. Он также поддержал призывы Александра Лукашенко к Москве передать Минску ракетные комплексы С-400 и С-500.
Напомним, ранее бывший сотрудник МИД РБ Валерий Ковалевский объяснил, почему в ходе противостояния с Западом Александр Лукашенко попросил у России ядерное оружие.
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