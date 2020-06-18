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В Белоруссии задержан главный соперник Лукашенко на выборах

18 июня 2020, 18:00  •  151 • Политика
Виктор Бабарико. Фото:Наталия Федосенко/ТАСС
Отец и сын Бабарико проходят по делу "дочки" "Газпрома" "Белгазпромбанк"
Главный соперник действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в выборной гонке на высший пост в стране экс-банкир Виктор Бабарико задержан из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления в деле о махинациях в "Белгазпромбанке". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Комитета госконтроля Республики.
"Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов", – заявил председатель ведомства Иван Тертель.
Ранее в четверг, 18 июня, потенциального противника Батьки и его сына Эдуарда доставили на допрос в департамент финансовых расследований КГК "для проведения следственных действий, связанных с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов", написал портал "Белорусские новости".
Кроме того, в доме Бабарико-старшего в деревне Мочаны Логойского района под Минском сегодня были проведены обыски.
Отмечается, что все это проходит в рамках ранее открытого уголовного дела в отношении 15 топ-менеджеров газпромовской "дочки" "Белгазпромбанка".
При этом, отмечает издание, штаб бывшего банкира собрал в его пользу уже 425 тыс подписей и намеревался сегодня добрать их до 500 тысяч.
На днях издание DW выпустило интервью с немецким политологом Йоргом Форбригом, в котором он рассказал о нервозности, которая царит в стане Лукашенко из-за предстоящих выборов и страхе их проиграть.

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