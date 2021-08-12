|
В Белоруссии задержали выступавшего за протестующих экс-посла - оппозиция
12 августа 2021, 15:20 • 27 • Политика
В доме бывшего госслужащего провели обыск, утверждает источник
Один из представителей белорусской оппозиции Павел Латушко, входящий в список причастных к террористической деятельности в Республике, заявил, что силовики задержали в стране Игоря Лещеню, бывшего посла Белоруссии в Словакии, поддержавшего протестующих.
Лидер оппозиции сообщил, что открытое признание Лещени в свое время воодушевило многих противников действующей власти. Он также раскритиковал дипломатов Белоруссии за то, что те не реагируют на "стоны народа".
"Неужели вы не найдете в себе сил, чтобы сражаться за белорусов, чтобы, прежде всего, вы могли людьми зваться?" – обратился Латушко к дипломатам, призвав их "сражаться в подполье".
В правоохранительных органах Республики пока что не дали комментариев о новости по задержанию. Днем ранее в правозащитном центре "Весна" (не зарегистрирован в Белоруссии) заявили, что проводятся "зачистки" делегатов созданной оппозиционерами платформы "Сход", которая, по задумке, должна стать заменой народному собранию Белоруссии. Как отмечает источник, обыски прошли и у Лещени.
И Латушко, и Лещеня выступали с обвинениями против официального Минска, осуждая действия правоохранительных органов за подавление акций. Сам Латушко некоторое время проработал послом во Франции и Польше, однако позднее перешел на сторону оппозиции, став одним из лидеров Координационного совета.
Лещеня же в августе прошлого года заявил, что истории о "пытках и избиениях" его шокируют, и он выражает солидарность со всеми протестующими. На тот момент он занимал государственную должность. Обоих сняли с постов, а Латушко позднее бежал в Польшу, пишет РИА "Новости".
Подпишитесь на нас
27
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 августа 2021, 01:55
|
08 августа 2021, 03:10
|
09 августа 2021, 03:00
|
06 августа 2021, 23:40
|
09 августа 2021, 01:10
|
08 августа 2021, 23:20
|
06 августа 2021, 02:35