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В Белоруссии задержали выступавшего за протестующих экс-посла - оппозиция

12 августа 2021, 15:20  •  27 • Политика
Фото: Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto via /www.globallookpress.com
В доме бывшего госслужащего провели обыск, утверждает источник
Один из представителей белорусской оппозиции Павел Латушко, входящий в список причастных к террористической деятельности в Республике, заявил, что силовики задержали в стране Игоря Лещеню, бывшего посла Белоруссии в Словакии, поддержавшего протестующих.
Лидер оппозиции сообщил, что открытое признание Лещени в свое время воодушевило многих противников действующей власти. Он также раскритиковал дипломатов Белоруссии за то, что те не реагируют на "стоны народа".
"Неужели вы не найдете в себе сил, чтобы сражаться за белорусов, чтобы, прежде всего, вы могли людьми зваться?" – обратился Латушко к дипломатам, призвав их "сражаться в подполье".
В правоохранительных органах Республики пока что не дали комментариев о новости по задержанию. Днем ранее в правозащитном центре "Весна" (не зарегистрирован в Белоруссии) заявили, что проводятся "зачистки" делегатов созданной оппозиционерами платформы "Сход", которая, по задумке, должна стать заменой народному собранию Белоруссии. Как отмечает источник, обыски прошли и у Лещени.
И Латушко, и Лещеня выступали с обвинениями против официального Минска, осуждая действия правоохранительных органов за подавление акций. Сам Латушко некоторое время проработал послом во Франции и Польше, однако позднее перешел на сторону оппозиции, став одним из лидеров Координационного совета.
Лещеня же в августе прошлого года заявил, что истории о "пытках и избиениях" его шокируют, и он выражает солидарность со всеми протестующими. На тот момент он занимал государственную должность. Обоих сняли с постов, а Латушко позднее бежал в Польшу, пишет РИА "Новости".

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