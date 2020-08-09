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В Белоруссии заблокировали интернет
09 августа 2020, 10:10 • 38 • Политика
Проблемы появились сразу у всех операторов в стране
Перед началом президентских выборов по всей стране начались массовые перебои с мобильным интернетом. Люди не могли получить доступ к "Ютуб" и "Телеграм", а также ряду популярных новостных ресурсов.
Как сообщает телеграм-канал "Nexta Live", проблемы с доступом в интернет появились сразу у всех операторов сотовой связи.
Накануне перед выборами в СМИ появилась информация, что сотовую связь будут блокировать по всей стране с утра 9 августа. Частичные перебои появятся уже 8 вечером. Об этом сообщил один из сотрудников белорусской сотовой компании изданию "Московский комсомолец". Об этом распорядились свыше.
Связь планировали отключить даже на окраинах страны, включая городские телефоны.
Подробная трансляция с президентских выборов в Белоруссии доступна по ссылке.
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