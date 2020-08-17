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В Белоруссии взбунтовалось еще несколько крупных предприятий

17 августа 2020, 12:30  •  116 • Политика
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Рабочие "Беларуськалия" и "Нафтана" объявили забастовку
"Наши требования не выполнены", – так сотрудники "Беларуськалия" объяснили начавшуюся в понедельник, 17 августа, бессрочную забастовку. В пятницу, 14 августа, они предупредили руководство, что остановят работу, если в стране не будут объявлены перевыборы и отпущены все политзаключенные.
"Другого выхода нет! Нас лишили голоса, выборов, а потом стали убивать наших детей! Наша зарплата – это пули ОМОНа!", – приводит Тut.by слова активистов.
Рабочие "Беларуськалия" формируют стачкомы и ведут переговоры с руководством через профсоюзные объединения. К полной остановке готовятся все горнодобывающие и проходческие комплексы и цеха обогатительных фабрик.
Присоединились к общенациональной стачке и сотрудники нефтеперерабатывающего завода "Нафтан". Там пока решили приостановить рабочий процесс частично – ежедневно с 12:00 до 15:00. Но, если требования будут и дальше игнорироваться, завод совсем перестанет работать.
"У нас нет доверия к действующей власти", – говорится в заявлении сотрудников "Нафтана".
Комментируя в понедельник, 17 августа, намерение людей бастовать, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что работать должен тот, кто хочет. "Не хотят работать, мы их не заставим", – цитирует главу государства БелТА.
Массовые протесты начались в Белоруссии после выборов президента 9 августа, на которых Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал 80%, напоминает телеканал "360".
В конце прошлой недели к забастовке присоединился БелАЗ.

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