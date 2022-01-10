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В Белоруссии вычислили и наказали тех, кто писал гадости про миротворцев ОДКБ в Казахстане

10 января 2022, 21:25  •  133 • Политика
В Минске задержали двух мужчин за оскорбления миротворцев страны в Казахстане. "Оперативниками задержаны двое неработающих минчан", - гласит сообщение МВД.
В Белоруссии правоохранительные органы задержали в Минске двух мужчин, писавших оскорбления и угрозы в адрес миротворцев ОДКБ, направленных в Казахстан. Подробностями поделились в пресс-службе МВД Белоруссии.
Сообщается, что речь идёт о лицах, размещавших на публичных площадках оскорбления, клевету и угрозы, адресованные белорусским военным, принимающим участие в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане. Правоохранительным органам удалось выяснить, что гадости про миротворцев ОДКБ писали двое неработающих жителей Минска 30 и 32 лет.
Оперативниками задержаны двое неработающих минчан,
- гласит сообщение пресс-службы МВД Белоруссии.
В ведомстве добавили, что многие "диванные комментаторы", оставляющие мерзкие сообщения в адрес миротворцев ОДКБ, также являются подписчиками экстремистских Telegram-каналов и социально не устроены в жизни.
Напомним, что ранее проблему с оскорблениями в адрес миротворцев ОДКБ поднял лично президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на сессии Совета коллективной безопасности организации. Белорусский лидер заявил о необходимости жёстко пресекать попытки выставить миротворческий контингент ОДКБ в Казахстане "оккупантами".

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