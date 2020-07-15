В Белоруссии вспыхнул бунт перед выборами

Граждане требуют честных выборов президента

Более 200 человек были задержаны в Белоруссии во время акций протеста, которые прошли в разных городах Республики 14 июля. Граждане требовали дать им возможность выбрать президента из всех кандидатов, получивших поддержку населения, а не только из тех, кого действующий глава государства Александр Лукашенко считает безобидными соперниками.

Накануне ЦИК исключил Виктора Бабарико и Валерия Цепкало из списка претендентов на высокий пост. Первого за то, что он находится под следствием по обвинению в финансовых махинациях – его арестовали в разгар предвыборной кампании, – второму забраковали подписи избирателей.

Возмущение белорусов вылилось в массовый протест. Акции были несогласованными, под этим предлогом правоохранители задерживали активистов. Только в Минске отправили в кутузку более 150 человек, пишет TUT.BY. Всего по стране задержали не менее 215 граждан, в том числе журналистов.

Наиболее массовые акции прошли в Минске, Гомеле, Бресте, Пружанах, Солигорске, Бобруйске, передает "ФедералПресс". Взявшись за руки, люди выстраивались в "цепи солидарности", в результате многие центральные улицы и площади были перекрыты. Оказывавшиеся поблизости автомобилисты жали на клаксоны. Жители домов хлопали и кричали из окон.

Наводить порядок пытался ОМОН. Не обошлось без драк и стычек с милицией. По словам очевидцев, правоохранители действовали очень жестко.

"Подсекают под колени, человек падает на асфальт. Могут ударить локтем в лицо, заламывают руки", – рассказали белорусы.

К полуночи акции стихли, но ОМОН остался дежурить на улицах, а руководство МВД предупредило, что все стихийные митинги будут пресекаться как нарушающие закон и порядок.

Накануне стало известно, что к участию в выборах 9 августа 2020 г. допущены пять кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, лидер движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, глава партии "Белорусская социал-демократическая громада" Сергей Черечень и Светлана Тихановская, которая пошла на выборы вместо мужа-активиста Сергея Тихановского, задержанного за несанкционированные акции в Республике.