В Белоруссии угрожали Тихановской смертью

Светлана Тихановская. Фото: EPA

Оппозиционерку припугнули в ЦИК Республики

Светлана Тихановская покинула страну не по собственной воле. Она была вынуждена уехать из-за угроз жизни – своей и мужа. Об этом рассказала ее пресс-секретарь Анна Красулина.

Перед тем как экс-кандидат отправилась в Литву, 10 августа она побывала в Центризбиркоме Белоруссии – собиралась подать жалобу на прошедшие днем раньше президентские выборы. Но в кабинете главы ЦИК оппозиционерку взяли в оборот силовики.

Вчерашней домохозяйке предложили решить – либо убираться из Республики восвояси, либо ее дети потеряют мать и отца, так как и она сама, и ее попавший в СИЗО супруг будут убиты.

Женщина сделала выбор – уже на следующий день уехала в Прибалтику, отметила Красулина в интервью ютуб-каналу "И грянул Грэм". По мнению пресс-секретаря, другого выхода у Тихановской не было.

По прибытии в Вильнюс оппозиционерка обратилась к сторонникам на видео. Она пояснила свой побег тем, что является "слабой женщиной". И даже призвала участников протестов признать победу Александра Лукашенко.

Ранее председатель КГБ Белоруссии заявил о покушении на Светлану Тихановскую. Ему об этом сообщили из штаба главной соперницы президента. А сама она до этого говорила, что ее пугают тюрьмой.