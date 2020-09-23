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В Белоруссии угрожали Тихановской смертью
23 сентября 2020, 11:55 • 82 • Политика
Оппозиционерку припугнули в ЦИК Республики
Светлана Тихановская покинула страну не по собственной воле. Она была вынуждена уехать из-за угроз жизни – своей и мужа. Об этом рассказала ее пресс-секретарь Анна Красулина.
Перед тем как экс-кандидат отправилась в Литву, 10 августа она побывала в Центризбиркоме Белоруссии – собиралась подать жалобу на прошедшие днем раньше президентские выборы. Но в кабинете главы ЦИК оппозиционерку взяли в оборот силовики.
Вчерашней домохозяйке предложили решить – либо убираться из Республики восвояси, либо ее дети потеряют мать и отца, так как и она сама, и ее попавший в СИЗО супруг будут убиты.
Женщина сделала выбор – уже на следующий день уехала в Прибалтику, отметила Красулина в интервью ютуб-каналу "И грянул Грэм". По мнению пресс-секретаря, другого выхода у Тихановской не было.
По прибытии в Вильнюс оппозиционерка обратилась к сторонникам на видео. Она пояснила свой побег тем, что является "слабой женщиной". И даже призвала участников протестов признать победу Александра Лукашенко.
Ранее председатель КГБ Белоруссии заявил о покушении на Светлану Тихановскую. Ему об этом сообщили из штаба главной соперницы президента. А сама она до этого говорила, что ее пугают тюрьмой.
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