Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Встреча вышла неожиданной": Су-57 оглушил и ослепил радары США
Под Львовом готовят десант для высадки в Москве
Ватники закупают оружие... Думаете, речь о России? Хазин всех разочаровал
Белорусская "гуайдиха" получила в Брюсселе "холодный душ" по...
Главная / Политика

В Белоруссии угрожали Тихановской смертью

23 сентября 2020, 11:55  •  82 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: EPA
Оппозиционерку припугнули в ЦИК Республики
Светлана Тихановская покинула страну не по собственной воле. Она была вынуждена уехать из-за угроз жизни – своей и мужа. Об этом рассказала ее пресс-секретарь Анна Красулина.
Перед тем как экс-кандидат отправилась в Литву, 10 августа она побывала в Центризбиркоме Белоруссии – собиралась подать жалобу на прошедшие днем раньше президентские выборы. Но в кабинете главы ЦИК оппозиционерку взяли в оборот силовики.
Вчерашней домохозяйке предложили решить – либо убираться из Республики восвояси, либо ее дети потеряют мать и отца, так как и она сама, и ее попавший в СИЗО супруг будут убиты.
Женщина сделала выбор – уже на следующий день уехала в Прибалтику, отметила Красулина в интервью ютуб-каналу "И грянул Грэм". По мнению пресс-секретаря, другого выхода у Тихановской не было.
По прибытии в Вильнюс оппозиционерка обратилась к сторонникам на видео. Она пояснила свой побег тем, что является "слабой женщиной". И даже призвала участников протестов признать победу Александра Лукашенко.
Ранее председатель КГБ Белоруссии заявил о покушении на Светлану Тихановскую. Ему об этом сообщили из штаба главной соперницы президента. А сама она до этого говорила, что ее пугают тюрьмой.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



82
Источник
Похожие новости
23 сентября 2020, 00:00
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбунтовались против Тихановской
23 сентября 2020, 00:00
"Вновь повторю...": Путин добавил "ложку дёгтя" в "бочку мёда" ООН
23 сентября 2020, 01:50
Макрон замахнулся на суверенитет РФ: "Франция не потерпит применения химоружия в России"
23 сентября 2020, 01:50
"Это абсурдный фарс": Французская журналистка указала на три нестыковки в истории с Навальным
23 сентября 2020, 03:40
Испугались русского супероружия? России хотят "выкрутить руки" санкциями
23 сентября 2020, 00:00
Сенсация Le Monde "от Путина": "Навальный сам принял "Новичок"
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 сентября 2020, 00:00
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбунтова...
23 сентября 2020, 00:00
"Вновь повторю...": Путин добавил "ложку дёгтя" в "бочку мёд...
23 сентября 2020, 01:50
Макрон замахнулся на суверенитет РФ: "Франция не потерпит применения химоружия в...
23 сентября 2020, 01:50
"Это абсурдный фарс": Французская журналистка указала на три нестыковки в и...
23 сентября 2020, 03:40
Испугались русского супероружия? России хотят "выкрутить руки" санкциями
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 сентября 2020, 16:40
Белорусская "гуайдиха" получила в Брюсселе "холодный душ" по-ирландски
16 сентября 2020, 23:10
9 вопросов по Навальному попали в точку: В России узнали о болезненной реакции ЕС
20 сентября 2020, 15:10
Разгадка, кто отравил Навального, "обнаружилась" в анекдоте про трёх хрюшек
17 сентября 2020, 22:05
Вмешаться не получится. Россия одёрнула разгорячённую революцией ПАСЕ
18 сентября 2020, 17:20
"Под "кукловодами" горит земля": Над "бутылочкой Навального" торчат "уши". И это не США
21 сентября 2020, 07:40
У России есть "козырь в рукаве", чтобы забрать Белоруссию и Украину: слово за "стихийным западником"
16 сентября 2020, 22:15
Личный разговор с Путиным привел в ужас экс-главу Госдепа
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.